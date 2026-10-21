Управляющие организации Подмосковья оштрафовали за неделю на 4,5 млн рублей
Еженедельные разбирательства по делам в сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжаются в Московской области. Их проводит руководство регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщает пресс-служба ведомства.
На очередном рассмотрении изучили 41 дело, касающееся управляющих организаций, работающих в 22 муниципалитетах. По результатам рассмотрения завершены 33 дела. Общая сумма штрафов составила 4 миллиона 649 тысяч рублей. В одном случае организация получила предупреждение.
Управляющая организация следит за состоянием здания и общего имущества, организует необходимое обслуживание и ремонт. Коммунальные ресурсы жителям поставляют ресурсоснабжающие компании. Нарушения в работе обеих категорий организаций могут стать основанием для административного разбирательства.
На рассмотрение попали дела УК из Балашихи, Щёлкова, Воскресенска, Химок Домодедова, Солнечногорска, Ленинского округа, Сергиева Посада, Люберец, Пушкина, Орехово-Зуевского и Раменского округов, Одинцова, Серебряных Прудов, Наро-Фоминска, Мытищ, Лобни, Дмитрова, Красногорска, Долгопрудного, Королёва и Дубны.
В числе оснований для привлечения к ответственности — несоблюдение лицензионных требований при управлении домами, в том числе их грубое нарушение. Рассматривались также случаи, когда поставщики не обеспечивали нормативный уровень или установленный режим предоставления коммунальных услуг. Среди других претензий — несоблюдение правил содержания и ремонта жилья, самовольная перепланировка или переустройство помещений и нарушения требований энергетической эффективности.
Отдельная часть дел связана с учётом электроэнергии. Ответственность может наступить, если гарантирующий поставщик или сетевая организация не выполняет обязанности по приобретению, установке, замене либо допуску прибора учёта в эксплуатацию.
В министерстве подчёркивают, что работа не ограничивается вынесением постановлений. Исполнение предписаний и устранение выявленных нарушений жилищного законодательства остаются на контроле ведомства. Это позволяет проверять, исправлены ли недочёты и выполнены ли обязательные требования.
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