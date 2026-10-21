Управляющие организации Подмосковья оштрафовали за неделю на 4,5 млн рублей

21 октября 2026, 16:00

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Еженедельные разбирательства по делам в сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжаются в Московской области. Их проводит руководство регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщает пресс-служба ведомства.