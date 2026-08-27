С ирисками и историей: в Раменском планируют открыть необычный музей

27 августа 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Создательница бренда «Раменские ириски» Анна Старостина одержала победу на Всероссийском чемпионате творческих предпринимателей «Кубок креативных бизнес-проектов».





О том, как удалось прийти к такому успеху, в чём «изюминка» её проекта и как ириски связаны с княжеской щедростью, Анна рассказала в интервью «Радио 1».





«В чемпионате «Кубок креативных бизнес-проектов» я принимаю участие уже третий год. Первые два года мне присуждали спецприз, но не победу в финале, и это заставляло меня двигаться вперёд. В этом году мне удалось соединить продукт с историей родного края, и это привело к успеху», — сказала Старостина.

«Я пошла в туристический информационный центр, потом в музей Раменского, а потом — в городскую библиотеку. У нас там есть целый уголок наследия Раменского, где можно изучать историю. И там я узнала, что наши князья славились щедростью к крестьянам. Александр Александрович Голицын-Прозоровский по праздникам одаривал сладостями крестьянских детей. А его дочь Мария Александровна ставила спектакли в своей усадьбе и после них крестьянских детей тоже угощали сладостями. И эта княжеская щедрость стала основой, связавшей конфету с историей края», — отметила Анна.