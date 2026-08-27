В Балашихе открылся индустриальный парк «Лиханов»

27 августа 2026, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Торжественное открытие индустриально-логистического парка «Лиханов» состоялось в Балашихе. В мероприятии приняли участие спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





На площадке разместят 51 производственно-складское здание. У каждого будет свой земельный участок и автономные инженерные коммуникации. В настоящее время пять зданий уже построены и ещё пять введут эксплуатацию в течение месяца.





«Новая площадка стала 73-м индустриальным парком в Подмосковье. Московская область уверенно удерживает статус лидера России по количеству и эффективности индустриальной инфраструктуры», — сказал Брынцалов.