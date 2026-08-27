В Раменском проведут забег с олимпийским чемпионом Борзаковским
Забег с олимпийским чемпионом Юрием Борзаковским состоится в Раменском округе в субботу, 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие организует проект «Пять вёрст». Участие свободное, но для отслеживания личных результатов потребуется регистрация.
«Забег посвятят «золотому финишу» Юрия на Олимпиаде в Афинах. В 8:45 начнётся разминка с чемпионом мира по спортивной аэробике Василием Козыревым, в 9:00 — пробежка вокруг озера в комфортном темпе, а затем — детский забег с самим Борзаковским», — говорится в сообщении.Заслуженный мастер спорта России Юрий Борзаковский завоевал олимпийскую медаль на Играх 2004 года. Он также является трёхкратным чемпионом Европы и 12-кратным чемпионом России по бегу на 800 и 1500 метров.