Педсостав школ Подмосковья пополнят более 2000 выпускников профильных вузов

27 августа 2026, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Свыше двух тысяч выпускников педагогических вузов приступят к работе в школах Московской области с нового учебного года. Привлекать кадры в учебные заведения региона помогают меры поддержки, принятые в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





О двух мерах поддержки педагогов рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.





«По федеральной программе «Земский учитель» каждый педагог, готовый работать в сельской местности, получает по одному миллиону рублей. С 2020 года «земскими» учителями в Московской области стали 124 человека, а в этом году — ещё более 30 специалистов. А по программе «Социальная ипотека» за последние пять лет своим жильем обзавелись свыше 400 педагогов. В этом году сертификаты получают еще 70 учителей», — сказала Самединова.