«Сам играл с учениками в салки»: подмосковный учитель рассказал о роли спортивных секций в школах

20 мая 2026, 18:32

Подмосковный физрук Бобылёв рассказал о роли спортивных секций в школах

Президент России Владимир Путин отметил важность создания спортивных клубов и секций в российских школах. Текст его обращения огласили в ходе Всероссийского съезда учителей физической культуры.





Спортивные секции часто помогают детям реализовать то, что они не успели освоить на уроках физкультуры. Такое мнение высказал «Радио 1» участник съезда, учитель физкультуры Пановской школы, наставник-просветитель Московской области Николай Бобылёв.

«Соглашусь с мнением нашего президента. Дополнительные секции в школах дают возможность ребёнку реализовать какие-то свои навыки, которые он не успел освоить на уроках физической культуры. Это некое дополнение, чтобы стать лучше и сильнее на будущих соревнованиях. Спорт – это вообще неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому спорт – это всё», – отметил учитель.

«Каждый из подопечных, которые тренируются в секциях, взаимодействуют и помогают друг другу. На фоне этого ребёнок становится увереннее в себе и начинает реализовывать какие-то свои задумки, которые в течение всего учебного процесса он хотел реализовать, но стеснялся, потому что одноклассники посмотрят на него как-то не так. В секции нет жёсткого, тотального отбора. Если вдруг у тебя что-то не получается, тебя никто не выгонит. Независимо от того, какой вид спорта ты выбрал, с тобой тренер или учитель физкультуры разберёт всё от самого начала до самого конца», – заверил Бобылёв.

«Приведу личный пример. Сейчас многие дети стараются посидеть в телефоне на перемене вместо того, чтобы элементарно поиграть в догонялки, как мы играли раньше. У нас на переменах была какая-то активность, а сейчас дети готовы полностью погрузиться в виртуальную реальность. Так вот, когда ребята бегают на перемене, я даже иногда сам играю с ними в салки, особенно с младшими классами. При этом я думаю: «Молодцы, что вы бегаете. Я вас даже не буду вас ругать. Лучше бегать, чем сидеть в телефонах на переменах». Любая физическая активность придаёт больше энергии, я это заметил», – заключил собеседник «Радио 1».