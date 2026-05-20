Объявлены время и место первого гравийного велозаезда серии Gran Fondo Gravel Race

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race пройдёт 31 мая в Парке Малевича Одинцовского городского округа. Об этом объявили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Гравийная гонка в одном из лучших парков Подмосковья будет сочетать элементы шоссейного велоспорта и маунтинбайка. Для взрослых предусмотрены дистанция «Гонка» 80 километров, а также заезды на 80, 50 и 20 километров. Для юных велосипедистов организуют дистанции 5, 10 и 15 километров.



Для участия необходимы исправный велосипед, шлем, медицинская справка, для несовершеннолетних – согласие родителей. Для гонки на 80 километров потребуется спортивная страховка. Маршрут, правила участия и регистрация доступны на сайте.

«Парк Малевича – одно из самых живописных мест Подмосковья. Пространство объединяет современное искусство, архитектуру и активный отдых, а ландшафт идеально подходит для спортивных соревнований любого уровня. Gran Fondo Russia – крупнейшая в стране серия любительских шоссейных велозаездов, существующая более 10 лет. В новом сезоне в Московской области запланированы четыре старта серии. 7 июня заезд примет Волоколамск, 14 июня – Можайск, 20 сентября – Руза», – рассказали в министерстве.