Андрей Масленников выиграл первый этап чемпионата России по кольцевым гонкам

19 мая 2026, 21:58

Спортсмен из Королёва Андрей Масленников стал победителем первого этапа чемпионата России по кольцевым автогонкам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.





Чемпионат стартовал на подмосковном автодроме Moscow Raceway в Волоколамске. Этап собрал 100 лучших пилотов страны в пяти классах.

«Андрей ярко дебютировал в составе новой команды GTE Racing Team. В первой гонке сезона класса Туринг-лайт на старт вышли 27 пилотов. Спортсмен до самого финиша боролся с Николаем Карамышевым и на последнем круге вырвал победу», – рассказали в ведомстве.