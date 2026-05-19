Андрей Масленников выиграл первый этап чемпионата России по кольцевым гонкам
Спортсмен из Королёва Андрей Масленников стал победителем первого этапа чемпионата России по кольцевым автогонкам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Чемпионат стартовал на подмосковном автодроме Moscow Raceway в Волоколамске. Этап собрал 100 лучших пилотов страны в пяти классах.
«Андрей ярко дебютировал в составе новой команды GTE Racing Team. В первой гонке сезона класса Туринг-лайт на старт вышли 27 пилотов. Спортсмен до самого финиша боролся с Николаем Карамышевым и на последнем круге вырвал победу», – рассказали в ведомстве.
Во втором заезде Масленников вновь вступив в плотную борьбу. Хотя перегрев автомобиля немного сказался на темпе, опыт помог Андрею стабилизировать ситуацию и финишировать на седьмой позиции. По итогам первого этапа он возглавил личный зачёт.
Как отметили в министерстве, набранные Масленниковым очки позволили команде GTE Racing Team выйти в лидеры чемпионата.