Делегация Подмосковья участвует во Всероссийском съезде учителей физкультуры
Делегация Московской области стала участником Всероссийского съезда учителей физической культуры, который проходит с 18 по 22 мая в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
Съезд направлен на обмен педагогическим опытом, повышение квалификации учителей физкультуры и популяризацию спорта среди детей и подростков.
Уже в первый день делегация активно включилась в насыщенную программу. Особый интерес участников вызвал мастер-класс «Гандбол – самая развивающая игра с мячом», организованный Федерацией гандбола России. Для участников съезда также утроили экскурсию в музей шахмат. Кроме того, педагоги приняли участие в мастер-классе по изготовлению тульских пряников.
«Участие в съезде позволяет представителям Подмосковья обмениваться опытом с коллегами из других регионов, осваивать новые методики и внедрять их в образовательный процесс. Это важное событие для развития школьного спорта в регионе», – отметили в министерстве.
Образовательная программа второго дня была посвящена государственной политике в сфере образования. Обсуждали развитие российского образования в области физической культуры. Было подписано соглашения о внедрении на территории России школьных спортивных лиг.
Делегат Московской области Наталия Чиброва затронула вопросы единого содержания урока физической культуры в стране и необходимости разработки чётких критериев оценивания предмета. Это актуально для учащихся, которые относятся к разным медицинским группам. Внедрение дифференцированного подхода к оценке позволит более справедливо учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка.