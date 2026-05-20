Делегация Подмосковья участвует во Всероссийском съезде учителей физкультуры

20 мая 2026, 13:08

Делегация Московской области стала участником Всероссийского съезда учителей физической культуры, который проходит с 18 по 22 мая в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.





Съезд направлен на обмен педагогическим опытом, повышение квалификации учителей физкультуры и популяризацию спорта среди детей и подростков.



Уже в первый день делегация активно включилась в насыщенную программу. Особый интерес участников вызвал мастер-класс «Гандбол – самая развивающая игра с мячом», организованный Федерацией гандбола России. Для участников съезда также утроили экскурсию в музей шахмат. Кроме того, педагоги приняли участие в мастер-классе по изготовлению тульских пряников.

«Участие в съезде позволяет представителям Подмосковья обмениваться опытом с коллегами из других регионов, осваивать новые методики и внедрять их в образовательный процесс. Это важное событие для развития школьного спорта в регионе», – отметили в министерстве.