«Театральный поединок» выявит лучших: финал молодежного проекта состоится в Московском Губернском театре

13 ноября 2025, 18:54

Фото: Молодёжный проект «Театральный поединок»

24 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра будет кипеть нешуточная творческая борьба. Здесь определится победитель шестого сезона масштабного молодежного проекта «Театральный поединок». В финале сойдутся три сильнейших коллектива из Подмосковья, чтобы в острой конкурентной борьбе доказать свое право на звание лучшего. Этот проект, поддерживаемый Министерством культуры и туризма региона, уже стал важной стартовой площадкой для многих юных дарований.