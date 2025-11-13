Создано в Подмосковье: народные промыслы на выставке «Ладья. Зимняя сказка 2025»С 17 по 21 декабря в Тимирязев центре пройдет выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка 2025». Московская область представит широкий и разнообразный спектр своих культурных традиций. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
Выставка — место поддержки мастеров народного искусства, сохранения и развития традиций, а еще повышения профессионального уровня специалистов в сфере народных художественных промыслов. Подмосковье традиционно входит в число ведущих регионов России по разнообразию НХП.
Стенд Подмосковья продемонстрирует лучшие изделия производителей и мастеров региона: «Павловопосадская платочная мануфактура», «Жостовская фабрика», «Федоскино», «Богородская фабрика», «Дулевский фарфор», «Звезда Гжели», «Объединение Гжель», «Гжельский фарфоровый завод», «Гжельский завод художественной росписи», «Ёлочка», «Художественные изделия и игрушки», «Галактика и компания», «Хотьковская фабрика резных художественных изделий», «Промыслы Вербилок», ИП Бычков А.Ю. «Металлоподнос Жостово» и «Кластер НХП и ремесел». Также свои работы разместят представители «Союза Гжельских Мастеров».
Участники проведут мастер-классы и покажут свои лучшие работы.
Жостовская роспись 200 лет спустя
Жостовская роспись — один из самых узнаваемых народных промыслов России, прославивший Московскую область яркими цветочными узорами на жестяных подносах.
В основу композиций — цветочные букеты:
- розы,
- васильки,
- георгины,
- тюльпаны.
Промысел отмечает 200-летний юбилей. При фабрике действует музей и школа мастеров, где передают секреты ремесла новым поколениям художников. Изделия участвуют в выставках по всему миру и становятся часть интерьеров в домах.
Ремесло, покорившее мир: как сейчас живет гжельская керамика
Гжельская керамика известна на весь мир своим узнаваемым стилем. Её начало — в Раменском округе. Узоры здесь выполняют вручную.
Еще с XVIII века мастера используют местные глины и особую технику обжига. Создают посуду, чайники, вазы и декоративные фигурки.
Традиции передают из поколения в поколение, сохраняют аутентичность и высокий уровень мастерства. Современные художники объединяют классические мотивы с новыми решениями, что делает изделия востребованными в России и за ее пределами и в настоящее время.
Дулевский фарфор: история и современность на фарфоре
Дулевский фарфор известен своими яркими цветами, праздничным настроением и народными мотивами. Завод, основанный в середине XIX века, продолжает быть одним из ключевых производителей фарфоровых изделий в России.
В 1832 году Терентий Кузнецов основал небольшую фабрику в Дулево. Уже через 20 лет она стала одной из ведущих, предлагая изделия как купцам и аристократам, так и зарубежным клиентам.
Традиционный рисунок «агашки» появился на фабрике благодаря крестьянкам-мастерицам с именем Агафья. Сегодня музей при заводе знакомит гостей с богатой коллекцией фарфора.
Подмосковье — хороший пример того, что народное творчество до сих пор живет, развивается и привлекает внимание широкой аудитории.