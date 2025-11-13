V краеведческие чтения пройдут в Каширском музее 15 ноября
Каширский краеведческий музей приглашает жителей и гостей округа на V краеведческие чтения, которые проведут 15 ноября, рассказали в Администрации городского округа Кашира.
Главная тема чтений этого года — 125‑летие открытия железнодорожной линии Павелец–Москва. В программе — доклады, исторические исследования и научные материалы.
Для гостей выступят:
- Собиняков А.В. — «К 500-летию рода Раевских в России»;
- Чичерюкин-Мейнгардт В.Г. — «Биографический очерк о комкоре С.А. Меженинове» и «Обзор новых публикаций о Кашире»;
- Барков Р.Р. — «Создатели Павелец–Московской линии».
Подробности — на официальном сайте музея.