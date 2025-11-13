V краеведческие чтения пройдут в Каширском музее 15 ноября

13 ноября 2025, 16:28

Фото: Медиасток РФ

Каширский краеведческий музей приглашает жителей и гостей округа на V краеведческие чтения, которые проведут 15 ноября, рассказали в Администрации городского округа Кашира.





Главная тема чтений этого года — 125‑летие открытия железнодорожной линии Павелец–Москва. В программе — доклады, исторические исследования и научные материалы.



Для гостей выступят: