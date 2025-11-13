Достижения.рф

V краеведческие чтения пройдут в Каширском музее 15 ноября

Фото: Медиасток РФ

Каширский краеведческий музей приглашает жителей и гостей округа на V краеведческие чтения, которые проведут 15 ноября, рассказали в Администрации городского округа Кашира.



Главная тема чтений этого года — 125‑летие открытия железнодорожной линии Павелец–Москва. В программе — доклады, исторические исследования и научные материалы.

Для гостей выступят:

  • Собиняков А.В. — «К 500-летию рода Раевских в России»;
  • Чичерюкин-Мейнгардт В.Г. — «Биографический очерк о комкоре С.А. Меженинове» и «Обзор новых публикаций о Кашире»;
  • Барков Р.Р. — «Создатели Павелец–Московской линии».
Мероприятие начнут в 13:00 в актовом зале музея по адресу: ул. Советская, 46. Вход свободный. Организаторы приглашают краеведов, исследователей и всех любителей истории присоединиться к обсуждению.

Подробности — на официальном сайте музея.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0