Семейная ипотека — одна из ключевых мер господдержки для семей с детьми, которые хотят приобрести или построить жильё с льготной ставкой. В Московской области в 2025 году действуют обновлённые условия этой программы. В материале «Радио 1» — всё, что нужно знать: что такое семейная ипотека и как её получить; какие льготы есть и можно ли получить её на «вторичку»; в каких случаях в ипотеке отказывают.





Содержание Что такое семейная ипотека Как получить семейную ипотеку в Подмосковье Льготы на семейную ипотеку в Подмосковье в 2025 году Можно ли получить семейную ипотеку на вторичное жильё в Московской области В каких случаях могут отказать в семейной ипотеке

Что такое семейная ипотека

Фиксированная льготная ставка: до 6 % годовых по всей России в 2025 году.

Первоначальный взнос — от 20%.

Максимальная сумма кредита в Московской области — 12 млн рублей.

Один из родителей (заемщик) должен иметь гражданство РФ.

Программа действует до конца 2030 года.

Как получить семейную ипотеку в Подмосковье

Семьи, где есть ребёнок до 6 лет включительно.

Семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребёнка-инвалида независимо от его возраста.

В Подмосковье ставка составляет 6 % годовых. Она субсидируется государством.

квартира от застройщика в уже готовом или только строящемся доме/таунхаусе;

строящийся частный дом по договору долевого участия от застройщика (только в малоэтажных ЖК);

уже готовый дом с земельным участком от застройщика по договору купли-продажи;

участок под строительство (ИЖС) или взять кредит для постройки на уже имеющейся территории.

паспорта родителей и свидетельства о рождении детей;

свидетельство о браке ( в некоторых случаях необходимо свидетельство о расторжении брака);

справка о доходах 2-НДФЛ/налоговая декларация 3-НДФЛ;

выписка из банка о движении средств по счёту;

трудовая книжка или копия трудового договора;

подтверждение отсутствия серьёзных долгов;

документы на приобретаемое жилье (ДДУ, проектная декларация от застройщика или техдокументация на объект)

СНИЛС, ИНН, военный билет (при наличии), согласие супруга на оформление ипотеки (если планируете купить жилье в совместную собственность).

страховка жизни заемщика и страховка объекта недвижимости.

Льготы на семейную ипотеку в Подмосковье в 2025 году

Сниженная ставка — 6 % годовых. Это существенно меньше стандартных ипотечных ставок.

Материнский капитал может быть использован в качестве первоначального взноса либо для досрочного погашения.

Максимальный размер кредита для Подмосковья — до 12 млн руб.

Программа действует до 2030 года, что даёт время на принятие решения и подготовку.

Можно ли получить семейную ипотеку на вторичное жильё в Московской области

В каких случаях могут отказать в семейной ипотеке