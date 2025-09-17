Семейная ипотека в Подмосковье в 2025 году: как получить, льготы и условия
Семейная ипотека — одна из ключевых мер господдержки для семей с детьми, которые хотят приобрести или построить жильё с льготной ставкой. В Московской области в 2025 году действуют обновлённые условия этой программы. В материале «Радио 1» — всё, что нужно знать: что такое семейная ипотека и как её получить; какие льготы есть и можно ли получить её на «вторичку»; в каких случаях в ипотеке отказывают.
Что такое семейная ипотекаСемейная ипотека — это федеральная программа ипотечного кредитования с господдержкой. Она доступна для семей, у которых есть как минимум 1 ребенок в возрасте до 6 лет или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Если планируете покупку жилья с семейной ипотекой в небольших городах, необходимо иметь двух детей от 7 до 18 лет.
Чем особенна такая ипотека?
- Фиксированная льготная ставка: до 6 % годовых по всей России в 2025 году.
- Первоначальный взнос — от 20%.
- Максимальная сумма кредита в Московской области — 12 млн рублей.
- Один из родителей (заемщик) должен иметь гражданство РФ.
- Программа действует до конца 2030 года.
Как получить семейную ипотеку в Подмосковье
Детально рассказываем о шагах и условиях, которые нужно соблюсти для оформления семейной ипотеки в Московской области:
Кто может претендовать?
- Семьи, где есть ребёнок до 6 лет включительно.
- Семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребёнка-инвалида независимо от его возраста.
Какая ставка, сумма кредита, первоначальный взнос?
- В Подмосковье ставка составляет 6 % годовых. Она субсидируется государством.
- Максимальная сумма кредита в Московской области — до 12 млн рублей.
- Первоначальный взнос — от 20% стоимости жилья.
Что можно купить с семейной ипотекой?
- квартира от застройщика в уже готовом или только строящемся доме/таунхаусе;
- строящийся частный дом по договору долевого участия от застройщика (только в малоэтажных ЖК);
- уже готовый дом с земельным участком от застройщика по договору купли-продажи;
- участок под строительство (ИЖС) или взять кредит для постройки на уже имеющейся территории.
В стандартном «пакете»:
- паспорта родителей и свидетельства о рождении детей;
- свидетельство о браке ( в некоторых случаях необходимо свидетельство о расторжении брака);
- справка о доходах 2-НДФЛ/налоговая декларация 3-НДФЛ;
- выписка из банка о движении средств по счёту;
- трудовая книжка или копия трудового договора;
- подтверждение отсутствия серьёзных долгов;
- документы на приобретаемое жилье (ДДУ, проектная декларация от застройщика или техдокументация на объект)
- СНИЛС, ИНН, военный билет (при наличии), согласие супруга на оформление ипотеки (если планируете купить жилье в совместную собственность).
- страховка жизни заемщика и страховка объекта недвижимости.
Льготы на семейную ипотеку в Подмосковье в 2025 году
Почему выгодно взять семейную ипотеку в Московской области?
- Сниженная ставка — 6 % годовых. Это существенно меньше стандартных ипотечных ставок.
- Материнский капитал может быть использован в качестве первоначального взноса либо для досрочного погашения.
- Максимальный размер кредита для Подмосковья — до 12 млн руб.
- Программа действует до 2030 года, что даёт время на принятие решения и подготовку.
Можно ли получить семейную ипотеку на вторичное жильё в Московской области
В 2025 году возможность оформить семейную ипотеку на вторичное жильё ограничена только теми населёнными пунктами, где практически отсутствует новое строительство — не более двух многоквартирных домов в год. Перечень таких городов утверждён «ДОМ.РФ» и обновляется каждые полгода.
Сейчас в Подмосковье оформить семейную ипотеку на вторичное жильё в 2025 году нельзя.
В каких случаях могут отказать в семейной ипотекеДаже если семья соответствует всем формальным критериям, банк может отказать.
Почему?
- Плохая кредитная история — наличие просрочек по предыдущим кредитам, долги, негативные записи в бюро кредитных историй.
- Высокая долговая нагрузка — если ежемесячные выплаты занимают слишком большую долю от дохода (обычно банки считают, что выплаты по всем кредитам не должны превышать определённый %).
- Недостаточный доход или нестабильная работа — если доход не подтверждён официально, нет документов, стаж работы мал или вид занятости сомнительный.
- Неудовлетворительное состояние жилья или его юридические риски — если квартира находится в аварийном состоянии, нет надлежащего права собственности и прочие риски.
- Несоответствие параметров программы — например, превышение максимальной суммы, отсутствие нужных документов о детях, возраст детей не соответствует условиям, дом старше допустимого возраста, дом аварийный и др.