Семейная ипотека в Подмосковье в 2025 году: как получить, льготы и условия

Фото: iStock/fizkes

Семейная ипотека — одна из ключевых мер господдержки для семей с детьми, которые хотят приобрести или построить жильё с льготной ставкой. В Московской области в 2025 году действуют обновлённые условия этой программы. В материале «Радио 1» — всё, что нужно знать: что такое семейная ипотека и как её получить; какие льготы есть и можно ли получить её на «вторичку»; в каких случаях в ипотеке отказывают.



Что такое семейная ипотека

Семейная ипотека — это федеральная программа ипотечного кредитования с господдержкой. Она доступна для семей, у которых есть как минимум 1 ребенок в возрасте до 6 лет или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Если планируете покупку жилья с семейной ипотекой в небольших городах, необходимо иметь двух детей от 7 до 18 лет.

Чем особенна такая ипотека?
  • Фиксированная льготная ставка: до 6 % годовых по всей России в 2025 году.
  • Первоначальный взнос — от 20%.
  • Максимальная сумма кредита в Московской области — 12 млн рублей.
  • Один из родителей (заемщик) должен иметь гражданство РФ.
  • Программа действует до конца 2030 года.
​Фото: iStock/galitskaya
Основная цель семейной ипотеки — помочь семьям с детьми купить жильё на более выгодных условиях, уменьшить долговую нагрузку. А еще, благодаря программе, стимулируется развитие жилья, в том числе в пригородных и более удалённых районах.

Как получить семейную ипотеку в Подмосковье


Детально рассказываем о шагах и условиях, которые нужно соблюсти для оформления семейной ипотеки в Московской области:
Кто может претендовать?
  • Семьи, где есть ребёнок до 6 лет включительно.
  • Семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребёнка-инвалида независимо от его возраста.
Есть и расширенные критерии: семьи с двумя несовершеннолетними детьми (от 7 лет) могут получить ипотеку для покупки жилья в регионах с ограниченным объёмом жилищного строительства или в небольших городах с населением до 50 тыс. жителей.

Какая ставка, сумма кредита, первоначальный взнос?
  • В Подмосковье ставка составляет 6 % годовых. Она субсидируется государством.
  • Максимальная сумма кредита в Московской области — до 12 млн рублей.
  • Первоначальный взнос — от 20% стоимости жилья.
Материнский капитал можно использовать как часть первоначального взноса.

Что можно купить с семейной ипотекой?
  • квартира от застройщика в уже готовом или только строящемся доме/таунхаусе;
  • строящийся частный дом по договору долевого участия от застройщика (только в малоэтажных ЖК);
  • уже готовый дом с земельным участком от застройщика по договору купли-продажи;
  • участок под строительство (ИЖС) или взять кредит для постройки на уже имеющейся территории.
Какие документы нужно иметь?
В стандартном «пакете»:
  • паспорта родителей и свидетельства о рождении детей;
  • свидетельство о браке ( в некоторых случаях необходимо свидетельство о расторжении брака);
  • справка о доходах 2-НДФЛ/налоговая декларация 3-НДФЛ;
  • выписка из банка о движении средств по счёту;
  • трудовая книжка или копия трудового договора;
  • подтверждение отсутствия серьёзных долгов;
  • документы на приобретаемое жилье (ДДУ, проектная декларация от застройщика или техдокументация на объект)
  • СНИЛС, ИНН, военный билет (при наличии), согласие супруга на оформление ипотеки (если планируете купить жилье в совместную собственность).
  • страховка жизни заемщика и страховка объекта недвижимости.
Теперь с пакетом документов нужно обратиться в банк, который участвует в программе семейной ипотеки. Он проверит все документы. После согласования — подписываете договор, оформляете сделку и залог.
​Фото: iStock/Rawpixel

Льготы на семейную ипотеку в Подмосковье в 2025 году


Почему выгодно взять семейную ипотеку в Московской области?
  • Сниженная ставка — 6 % годовых. Это существенно меньше стандартных ипотечных ставок.
  • Материнский капитал может быть использован в качестве первоначального взноса либо для досрочного погашения.
  • Максимальный размер кредита для Подмосковья — до 12 млн руб.
  • Программа действует до 2030 года, что даёт время на принятие решения и подготовку.

Можно ли получить семейную ипотеку на вторичное жильё в Московской области


В 2025 году возможность оформить семейную ипотеку на вторичное жильё ограничена только теми населёнными пунктами, где практически отсутствует новое строительство — не более двух многоквартирных домов в год. Перечень таких городов утверждён «ДОМ.РФ» и обновляется каждые полгода.

Сейчас в Подмосковье оформить семейную ипотеку на вторичное жильё в 2025 году нельзя.

В каких случаях могут отказать в семейной ипотеке

Даже если семья соответствует всем формальным критериям, банк может отказать.

Почему?
  • Плохая кредитная история — наличие просрочек по предыдущим кредитам, долги, негативные записи в бюро кредитных историй.
  • Высокая долговая нагрузка — если ежемесячные выплаты занимают слишком большую долю от дохода (обычно банки считают, что выплаты по всем кредитам не должны превышать определённый %).
  • Недостаточный доход или нестабильная работа — если доход не подтверждён официально, нет документов, стаж работы мал или вид занятости сомнительный.
  • Неудовлетворительное состояние жилья или его юридические риски — если квартира находится в аварийном состоянии, нет надлежащего права собственности и прочие риски.
  • Несоответствие параметров программы — например, превышение максимальной суммы, отсутствие нужных документов о детях, возраст детей не соответствует условиям, дом старше допустимого возраста, дом аварийный и др.
Семейная ипотека в Подмосковье в 2025 году — выгодная возможность для семей с детьми улучшить жилищные условия на льготных условиях. Ключевое — проверить, соответствует ли город/жилье условиям программы, собрать все документы, оценить свою финансовую нагрузку, и выбрать банк, где процедура будет максимально прозрачной и удобной.
Ирина Паршина

