Строительство ФОКа на месте снесённого бассейна в Щёлкове завершат в 2026 году

17 сентября 2025, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс строят в посёлке Монино городского округа Щёлково. Сдать объект в эксплуатацию должны в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Строительство ведётся на месте старого бассейна, который признали аварийным и снесли. В настоящее время готовность ФОКа составляет 30%.





«Сейчас в новом здании уже завершены монолитные работы, идёт обустройство кровли, кладка стен и перегородок, черновая отделка помещений. На площадке заняты 36 человек, задействованы две единицы техники», — сказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.