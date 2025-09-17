Строительство ФОКа на месте снесённого бассейна в Щёлкове завершат в 2026 году
Физкультурно-оздоровительный комплекс строят в посёлке Монино городского округа Щёлково. Сдать объект в эксплуатацию должны в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Строительство ведётся на месте старого бассейна, который признали аварийным и снесли. В настоящее время готовность ФОКа составляет 30%.
«Сейчас в новом здании уже завершены монолитные работы, идёт обустройство кровли, кладка стен и перегородок, черновая отделка помещений. На площадке заняты 36 человек, задействованы две единицы техники», — сказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.В ФОКе будет бассейн на шесть дорожек общей площадью 400 квадратных метров, залы «сухого плавания» и силовых тренировок, помещения для тренеров и спортсменов.