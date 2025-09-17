В красногорском ЖК «Новая Рига» построили дом на 829 квартир

17 сентября 2025, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом с 829 квартирами построили в жилом комплексе «Новая Рига», расположенном на территории городского округа Красногорск. Новостройка уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь здания составляет более 53 тысяч квадратных метров. Адрес дома: округ Красногорск, деревня Глухово, ул. Романовская, 21.





«Новый корпус является последним в рамках комплексной застройки ЖК «Новая Рига». Всего здесь ввели в эксплуатацию девять домов в общей сложности на 6 тысяч 174 квартиры. На первых этажах домов находятся коммерческие помещения, где размещаются магазины, аптеки, кафе, пункты выдачи интернет-заказов и пр.», — говорится в сообщении.