«Семья. Лето. Парк»: масштабный праздник в честь Дня любви и верности пройдет в Подмосковье

07 июля 2026, 19:13

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В Московской области стартует двухэтапная праздничная программа, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. 8 июля торжества откроются в двух парках региона, а уже 11 июля праздничная волна накроет сразу 85 парковых территорий. Гостей ждут семейные концерты, пикники, спортивные эстафеты и Всероссийский парад семей.





В этом году празднование Дня семьи, любви и верности в Подмосковье пройдет в новом формате общеобластного мероприятия «Семья. Лето. Парк». Организаторы разбили программу на два этапа, чтобы охватить как можно больше жителей региона.



Начальник пресс-службы Мособлпарка Алина Уциева в беседе с «Радио 1» завяила, что праздник начинается с двух площадок, чтобы символично открыть общеобластную акцию. А 11 июля торжественную атмосферу подхватят десятки других парков.





«8 июля торжества начнутся одновременно в Центральном парке Богородского округа и парке "Ёлочки" в Домодедове. В Богородском округе для посетителей подготовили семейные старты, Всероссийский парад семей, концерт "Песня о главном", творческие площадки, фотозоны и даже полевую кухню. В Домодедове гостей встретят аллеей мастер-классов, обучением изготовлению мозаики и концертной программой местных творческих коллективов. Время работы площадок будет различаться: в Ногинске праздник продлится с 16:00 до 20:00, а в парке "Ёлочки" — с 11:30 до 13:30», — рассказала она.

«Каждая площадка подготовила свою собственную программу, каждая программа уникальна, везде будет интересно, поэтому приглашаем всех желающих присоединиться к общему празднику. Концертная программа 11 июля объединит профессиональных артистов, местные коллективы и самих жителей. В разных муниципалитетах составы участников формируются по-разному. Например, в Орехово-Зуевском округе выступят артисты Дома культуры и профессиональные вокалисты, а в Пушкино — Московский казачий ансамбль «Песня и танцы казаки» и творческие многодетные семьи. Организаторы специально приглашают к участию семейные династии, чтобы показать преемственность поколений», — поделилась Уциева.



«Мы рекомендуем смотреть за расписанием и за изменениями в расписании в официальных социальных сетях парков. У каждого парка есть свой собственный канал в Telegram и сообщество ВКонтакте. Семья. Лето. Парк — это один из примеров того, как мы объединяем разные поколения и создаем возможность провести день вместе всей семьей интересно, активно и с пользой», — отметила представитель Мособлпарка.