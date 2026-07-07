Лесопарк «Массовка» в Дедовске планируют открыть в сентябре
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход благоустройства лесопарка «Массовка» в Дедовске и поговорил с местными жителями. Ранее они просили создать современное пространство для активного отдыха, спорта и семейного досуга.
Работы на территории площадью 42 гектара ведут в рамках губернаторской программы «Парки в лесу». Завершена очистка территории от сухостоя и поваленных деревьев, ведётся прокладка инженерных сетей.
«Мы создадим здесь современную инфраструктуру для отдыха и спортивных тренировок. Сделаем пешеходные дорожки и лыжный маршрут, площадки для волейбола и настольного тенниса, зону для воркаута и пункт проката спортинвентаря. Появятся также смотровая площадка, кафе, кинологический маршрут для прогулок с собаками. А для детей предусмотрим игровую площадку», – поделился планами губернатор.
По его словам, самое важное – это безопасность. Для этого в парке установят современные системы освещения и пост охраны, а по всему периметру заработают камеры системы «Безопасный регион».
«Видеонаблюдение – обязательный стандарт для каждого нашего парка. Без него, особенно зимой, когда рано темнеет, просто не обойтись. Хорошо, когда дети вечером могут спокойно прийти в парк побегать и поиграть. Но ещё лучше, когда у родителей есть чёткое понимание, что территория находится под надёжным контролем», – добавил Воробьёв.
Для удобства жителей предусмотрены парковка и несколько входов в лесопарк. Важная задача – не только сделать пространство комфортным и безопасным, но и сохранить природную уникальность лесного массива.
«В лесопарке мы создадим дорожно-тропиночную сеть протяжённостью более четырёх километров и лыжню длиной более километра. Мы максимально сохранили флору и фауну, стараясь обходить как можно больше деревьев. Очистили местность от валежника и убрали неликвидную древесину. Установим здесь современные малые архитектурные формы, лавочки, навесы и урны. Работы идут активно. Планируем открыть лесопарк ко Дню города Дедовска в сентябре», – рассказал директор Дирекции парков Дмитрий Семёнов.
Ранее в муниципальном округе создали ещё два лесопарка – «Шишкин лес» в Павловской Слободе и «Соколиная гора» в Истре. Оба признаны лучшими в рамках Всероссийской премии «Парки России». Сейчас продолжается благоустройство лесопарка в деревне Лечищево. Его откроют в августе.
«Я с семьёй давно живу в Дедовске, и до этого парка от нашего дома – пять минут ходьбы. Планируем приходить сюда как можно чаще гулять с ребёнком и заниматься спортом. Я знаю, что здесь создают пространство, похожее на наш любимый парк «Шишкин лес» в Павловской Слободе. Мы часто туда ездим всей семьёй и очень рады, что теперь и у нас прямо под боком, появится такое же место», – сказал местный житель Сергей Долгих.Всего в Подмосковье в этом году планируют благоустроить 14 парков и 13 лесопарков. Семь обновлённых пространств уже открыты для жителей.