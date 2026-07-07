Лесопарк «Массовка» в Дедовске планируют открыть в сентябре

07 июля 2026, 16:10

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход благоустройства лесопарка «Массовка» в Дедовске и поговорил с местными жителями. Ранее они просили создать современное пространство для активного отдыха, спорта и семейного досуга.





Работы на территории площадью 42 гектара ведут в рамках губернаторской программы «Парки в лесу». Завершена очистка территории от сухостоя и поваленных деревьев, ведётся прокладка инженерных сетей.

«Мы создадим здесь современную инфраструктуру для отдыха и спортивных тренировок. Сделаем пешеходные дорожки и лыжный маршрут, площадки для волейбола и настольного тенниса, зону для воркаута и пункт проката спортинвентаря. Появятся также смотровая площадка, кафе, кинологический маршрут для прогулок с собаками. А для детей предусмотрим игровую площадку», – поделился планами губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Видеонаблюдение – обязательный стандарт для каждого нашего парка. Без него, особенно зимой, когда рано темнеет, просто не обойтись. Хорошо, когда дети вечером могут спокойно прийти в парк побегать и поиграть. Но ещё лучше, когда у родителей есть чёткое понимание, что территория находится под надёжным контролем», – добавил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«В лесопарке мы создадим дорожно-тропиночную сеть протяжённостью более четырёх километров и лыжню длиной более километра. Мы максимально сохранили флору и фауну, стараясь обходить как можно больше деревьев. Очистили местность от валежника и убрали неликвидную древесину. Установим здесь современные малые архитектурные формы, лавочки, навесы и урны. Работы идут активно. Планируем открыть лесопарк ко Дню города Дедовска в сентябре», – рассказал директор Дирекции парков Дмитрий Семёнов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я с семьёй давно живу в Дедовске, и до этого парка от нашего дома – пять минут ходьбы. Планируем приходить сюда как можно чаще гулять с ребёнком и заниматься спортом. Я знаю, что здесь создают пространство, похожее на наш любимый парк «Шишкин лес» в Павловской Слободе. Мы часто туда ездим всей семьёй и очень рады, что теперь и у нас прямо под боком, появится такое же место», – сказал местный житель Сергей Долгих.