Павел Прилучный о приоритетах: семья важнее светских мероприятий
Звезда «Мажора» Прилучный поставил семью выше светской жизни
Актёр Павел Прилучный в беседе с РИА Новости рассказал, что не стремится к участию в светской жизни и ходит на вечеринки лишь тогда, когда этого требует работа. Главное для него — время, проведённое с близкими.
Актёр признался, что публичные мероприятия — большая часть его профессии, от которой он не может отказаться. Каждый вечер он предпочитает находиться в кругу семьи, а не на светских тусовках.
«Я больше про семью и всегда променяю любой светский раут (если это необязательно) на время со своей женой и детьми. Про меня невозможно сказать "избалованный" или "мажор", только если это не в рамках проектов, в которых я принимаю участие», — заявил Прилучный.
Актёр пользуется большой популярностью у зрителей: на его счету множество заметных ролей. Широкую известность ему принесли такие проекты, как сериалы «Мажор», «Закрытая школа», «Жизнь по вызову», а также картина «На игре».