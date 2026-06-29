Павел Прилучный о приоритетах: семья важнее светских мероприятий

29 июня 2026, 04:52

Звезда «Мажора» Прилучный поставил семью выше светской жизни

Павел Прилучный (Фото: Instagram* / @bugevuge)

Актёр Павел Прилучный в беседе с РИА Новости рассказал, что не стремится к участию в светской жизни и ходит на вечеринки лишь тогда, когда этого требует работа. Главное для него — время, проведённое с близкими.





Актёр признался, что публичные мероприятия — большая часть его профессии, от которой он не может отказаться. Каждый вечер он предпочитает находиться в кругу семьи, а не на светских тусовках.



«Я больше про семью и всегда променяю любой светский раут (если это необязательно) на время со своей женой и детьми. Про меня невозможно сказать "избалованный" или "мажор", только если это не в рамках проектов, в которых я принимаю участие», — заявил Прилучный.