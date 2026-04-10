Сезон клещей в 2026 году: когда начинается в Подмосковье, чем опасен укус, что делать, прививка и страховка
С приходом тепла в России начинается сезон клещей. Больше всего вопросов традиционно возникает у жителей Москвы и Подмосковья, но тема важна и для Санкт-Петербурга, Урала, Алтая и Красноярского края. Весной и летом люди чаще выбираются в парки, леса и на дачи, а значит, риск укуса растет. В материале «Радио 1» разбираемся, когда клещи становятся активными в 2026 году, какие инфекции они переносят, что делать сразу после укуса и кому стоит подумать о прививке и страховке.
Когда начинается сезон клещей в 2026 годуКлещи просыпаются не по календарю, а по погоде. Им нужна устойчивая плюсовая температура и сход снега. Обычно активность начинается, когда воздух прогревается до +5– +7 °C, а трава и кустарники освобождаются от снега.
Москва и Подмосковье
В Московском регионе первые активные клещи чаще появляются в конце марта или в апреле. Если весна ранняя и теплая, сезон может стартовать раньше. В прохладный год он сдвигается ближе к середине апреля. Пик активности в Москве и области обычно приходится на май и июнь. Затем риск немного снижается в жаркую и сухую погоду, но полностью не исчезает. Вторая волна нередко приходится на август и сентябрь. Важно помнить, что клеща можно встретить не только в лесу. Они попадаются в городских парках, на дачных участках, вдоль тропинок, у кустов и в высокой траве.
Санкт-Петербург и Ленинградская область
В Петербурге и области сезон тоже начинается весной, чаще в апреле. Из-за влажного климата и большого количества зеленых зон риск здесь сохраняется долго.
Урал
На Урале сроки зависят от конкретной территории и погоды. В южных районах клещи активизируются раньше, в северных — позже. Чаще всего сезон начинается в апреле или мае, а высокий риск сохраняется до середины лета.
Алтай
Алтай остается одним из регионов, где к теме относятся особенно серьезно. Здесь клещи могут проснуться уже в апреле, а в отдельные годы — даже раньше, если весна приходит быстро. Активность часто держится на высоком уровне в мае и июне.
Красноярский край
В Красноярске и по краю сезон нередко стартует в апреле. В лесных и пригородных зонах риск традиционно высокий. Для жителей региона эта тема особенно важна, потому что часть территорий относится к зонам, где встречается клещевой энцефалит.
В целом для России правило простое: опасный период длится с весны до осени, а самые тревожные месяцы — с апреля по июнь.
Какие болезни переносят клещи и чем они опасныНе каждый клещ заражен. Это важный момент, который помогает не поддаваться панике. Однако определить на глаз, несет ли он инфекцию, невозможно. Поэтому любой укус стоит воспринимать серьезно.
Клещевой энцефалит
Это вирусная инфекция, которая поражает нервную систему. Болезнь может начинаться как обычная простуда: с температуры, слабости, боли в мышцах и головной боли. В тяжелых случаях она затрагивает головной мозг и оболочки, вызывает неврологические осложнения и может привести к инвалидности. Именно от клещевого энцефалита существует прививка.
Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма
Это одна из самых известных инфекций, которые передают клещи. Ее вызывает бактерия. Частый ранний признак — красное пятно, которое постепенно увеличивается вокруг места укуса. Но такой симптом бывает не у всех. Боррелиоз опасен тем, что без лечения поражает суставы, сердце и нервную систему. При этом на ранней стадии болезнь хорошо поддается терапии антибиотиками.
Анаплазмоз
Эта инфекция тоже имеет бактериальную природу. Она может вызывать жар, слабость, озноб, боль в мышцах и головную боль. Симптомы часто похожи на грипп, поэтому человек не сразу связывает недомогание с укусом.
Эрлихиоз
По проявлениям эрлихиоз похож на другие клещевые инфекции. У человека поднимается температура, появляется ломота, иногда беспокоят тошнота и общая разбитость. Заболевание требует обращения к врачу, особенно если после укуса состояние быстро ухудшается.
Бабезиоз
Эта инфекция встречается реже, но знать о ней полезно. Она может быть особенно опасна для людей со сниженным иммунитетом. Болезнь поражает клетки крови и вызывает лихорадку, слабость и выраженное недомогание.
Главный вывод простой: сам укус не всегда означает заражение, но наблюдение после него обязательно. Если в ближайшие дни или недели поднялась температура, появилась сыпь, красное пятно, ломота или сильная головная боль, нужно как можно скорее обратиться к врачу.
Что делать при укусе клеща в первые минуты1. Не паникуйте и не давите клеща пальцами. Так вы повышаете риск контакта с возможной инфекцией;
2. Снимите его как можно быстрее. Лучше использовать специальный клещедер, пинцет или обратиться в ближайший травмпункт;
3. Захватите клеща как можно ближе к коже. Тяните вверх аккуратно и без резких движений. Не крутите слишком резко и не пытайтесь раздавить тело;
4. Не мажьте место укуса маслом, кремом, бензином или спиртом до извлечения. Такие советы популярны, но пользы от них нет;
5. После удаления обработайте кожу антисептиком;
6. По возможности сохраните клеща в чистой закрытой емкости. Это пригодится для лабораторного исследования;
7. Запомните дату укуса и место, где это произошло. Эта информация поможет врачу;
8. Обратитесь в травмпункт, поликлинику или инфекционный кабинет, особенно если укус произошел в эндемичном районе;
9. Следите за самочувствием в течение нескольких недель. Температура, слабость, головная боль и растущее красное пятно — повод для срочной консультации;
10. Не принимайте антибиотики или другие препараты без назначения. Схему действий должен определить врач.
11. Если часть клеща осталась в коже, не пытайтесь глубоко ковырять рану. Лучше показать это место специалисту.
Как избежать укуса клеща: 7 правил
Выбирайте закрытую одежду
Для прогулки по лесу, даче или высокой траве лучше надеть светлые вещи с длинными рукавами. Брюки стоит заправить в носки или обувь. На голове нужен капюшон, платок или кепка.
Используйте репелленты
Наносите средства от клещей на одежду и открытые участки тела по инструкции. Для леса и дачи лучше выбирать составы, на которых прямо указана защита от клещей.
Держитесь тропинок
Клещи чаще сидят в траве, на низких кустах и у обочин. Чем меньше контакта с зарослями, тем ниже риск.
Осматривайте себя и близких каждые 15–20 минут
Это особенно важно во время прогулки с детьми. Клещ не всегда присасывается сразу. Иногда он долго ищет подходящее место.
Проверяйте одежду и тело после возвращения домой
Осмотрите подмышки, шею, область за ушами, пах, поясницу, сгибы коленей и волосистую часть головы. У детей клещи нередко оказываются именно на голове.
Не заносите опасность в дом
После прогулки вытряхните одежду, осмотрите рюкзак и шерсть домашних животных. Собака или кошка может принести клеща в квартиру.
Ухаживайте за участком
На даче полезно регулярно косить траву, убирать сухие ветки и не создавать густые заросли рядом с местами отдыха. Чем меньше запущенной зелени, тем спокойнее сезон.
Прививка от клещевого энцефалита: насколько эффективна вакцинация и когда ее делатьВакцинация остается самым надежным способом защиты именно от клещевого энцефалита. Она не защищает от боррелиоза и других инфекций, но заметно снижает риск тяжелого течения энцефалита. При полном курсе прививка дает высокую защиту. Точные цифры зависят от препарата, схемы и состояния здоровья человека, но в целом эффективность считается высокой. Лучше всего начинать вакцинацию заранее. Идеальный вариант — осень или зима, чтобы успеть к весне. Если сезон уже близко, врач может предложить ускоренную схему. Конкретные интервалы между дозами зависят от вакцины, поэтому ориентироваться нужно на инструкцию и рекомендации специалиста.
Важно помнить несколько моментов:
- для устойчивой защиты обычно нужна не одна доза, а курс;
- иммунитет формируется не в день укола, а спустя время;
- затем требуются ревакцинации;
- прививка особенно актуальна для жителей эндемичных регионов и тех, кто часто бывает на природе.
Кому стоит обсудить вакцинацию в первую очередь:
- жителям районов, где часто регистрируют клещевой энцефалит;
- дачникам;
- туристам, рыбакам и охотникам;
- детям и взрослым, которые проводят много времени в лесопарках;
- тем, кто собирается в поездку на Алтай, Урал, в Сибирь и другие территории с повышенным риском.
Если вы живете в Москве или Подмосковье, вопрос тоже стоит обсудить с врачом, особенно при частых выездах за город. Для поездок в более опасные регионы прививка становится еще более важной.
Страховка от клещей: для кого она актуальнаСтраховка от клещей — это не замена прививке и не универсальная защита от всех проблем. Но в ряде случаев такой полис действительно удобен.
Чаще всего он актуален для:
- семей с детьми;
- дачников;
- туристов;
- любителей походов и рыбалки;
- владельцев загородных домов;
- тех, кто живет или отдыхает в эндемичных районах.
Обычно страховка может покрывать:
- консультацию врача после укуса;
- удаление клеща;
- лабораторное исследование;
- экстренную профилактику по показаниям;
- наблюдение и часть расходов на лечение, если это предусмотрено договором.
Перед покупкой важно внимательно читать условия. У полисов бывают ограничения по регионам, срокам действия, списку клиник и набору услуг. Иногда страховка выглядит выгодно, но покрывает только базовый минимум. Такой вариант может быть полезен тем, кто часто бывает на природе и хочет заранее снизить возможные расходы. Особенно это касается семейных поездок, когда риск укуса есть сразу у нескольких человек.