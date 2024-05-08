«Осторожно, клещи!»: Как защитить себя и своих питомцев от укуса клеща

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С приходом тепла все хотят носить меньше одежды, но в траве таятся клещи, которые могут быть переносчиками серьезных инфекций. О том, чем опасны укусы клещей, а также где и как они охотятся, читайте в материале «Радио 1».
Когда появляются клещи и как они охотятся
Больше всего клещей стоит опасаться при температуре +18 — +20 градусов. Клещи активны в лесах, полях и садах. Клещи реагируют на запахи животных, дыхание, тепло, влагу, а также вибрации тела. Зацепившись за тело, шерсть или одежду, клещи начинают ползти в поисках нежной кожи.
Чем опасны укусы клеща
Клещи способны переносить до 10 инфекций. Не все клещи являются переносчиками инфекций. Если клещ заражен, то в его слюне содержатся патогены. Самые распространенные — боррелиозы, энцефалиты, геморрагические лихорадки.
Что нужно делать, если укусил клещ, а чего делать нельзя
Если укусил клещ, то нельзя поджигать или смазывать его жидкостями. От этого у клеща начнется паника и он выпустит больше слюны, пытаясь спастись. Клеща нельзя давить голыми руками, а также выбрасывать живого. Не ждите, что клещ выползет сам.
Если клещ вас еще не укусил, но вы обнаружили его на своей одежде или теле, то стряхните его немедленно, но если клещ укусил вас, то его необходимо быстро убрать.
Желательно после укуса клеща обратиться в больницу или травмпункт для его удаления. Если такой возможности нет, то клеща нужно достать самостоятельно, но очень аккуратно, чтобы не раздавить и не оборвать хоботок. Клеща необходима сохранить для анализа.
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Анализ клеща и крови после укуса
Если вы сами успешно достали клеща, в больницу все равно нужно обратиться. Врач выдаст направление на анализ крови, а также поможет направить клеща на лабораторные исследования.
Лекарства от клещей
Существуют различные методы профилактики от клещей, включая таблетки от клещей, лекарства от клещей и прививки от клещевого энцефалита. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Если вас укусил клещ, то необходимо немедленно обратиться к врачу.
Что делать, если вашего питомца укусил клещ?
Собаки
Вакцинация животно помогает организму выработать иммунитет против болезни Лайма и пироплазмоза, а также даёт гарантию того, что животное не умрет после заражения. Её рекомендуется проводить раз в год. От клещей для собак появилось новое средство — таблетки. Они помогут защитить питомца от укуса клеща на срок от 30 до 90 дней. Для собак также существуют репелленты.
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Кошки
Кошки очень чувствительны даже к репеллентам, поэтому сразу после укуса клеща обратитесь к ветеринару.
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