В Подмосковье из-за аномального тёплого января проснулись клещи

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Клещи начали просыпаться в Московской области из-за аномальной тёплой погоды в январе, при этом пробуждение не является массовым, так как температура всё же остаётся недостаточно благоприятной для этих паразитов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«Тревогу забили хозяева собак, которые начали находить клещей на своих питомцах. Следует иметь в виду, что на данный момент зафиксировано лишь несколько случаев появления клещей, тем не менее, владельцам животных рекомендуется проявлять бдительность и соблюдать все необходимые меры предосторожности», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что массовое появление клещей фиксируется, как правило, в конце весны — начале лета, когда устанавливается стабильно плюсовая температура, и погода становится благоприятной для размножения.
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