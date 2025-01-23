В Подмосковье из-за аномального тёплого января проснулись клещи

Клещи начали просыпаться в Московской области из-за аномальной тёплой погоды в январе, при этом пробуждение не является массовым, так как температура всё же остаётся недостаточно благоприятной для этих паразитов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.