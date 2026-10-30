Готовность реконструкции спорткомплекса в Реутове превысила 70%

30 октября 2026, 15:05

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Спортивный комплекс «Старт», расположенный на Новой улице в Реутове, реконструируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Реконструкция проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте занимаются устройством футбольного поля и беговых дорожек. В здании идут фасадные и кровельные работы, монтаж инженерных коммуникаций, установка витражей и отделка помещений, а на прилегающей территории — устройство проездов и тротуаров. На площадке работают 92 человека, задействованы 12 единиц техники», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.