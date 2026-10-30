В Подмосковье стартовало голосование за лучшую организацию в сфере туризма

30 октября 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Открытое интернет-голосование за номинантов конкурса «Лучшая организация в индустрии туризма Московской области 2026» стартовало в пятницу, 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.





Голосование проводится на сайте конкурса. Отдать голос за любимую усадьбу, музей или курорт может любой желающий. Процедура голосования крайне проста. Ограничение только одно: в одной номинации можно выбрать только одного претендента





«Целью конкурса является повышение качества туристских услуг в регионе, популяризации лучших практик обслуживания гостей и укрепления имиджа Подмосковья как привлекательного туристического центра», — говорится в сообщении.