В Подмосковье стартовало голосование за лучшую организацию в сфере туризма
Открытое интернет-голосование за номинантов конкурса «Лучшая организация в индустрии туризма Московской области 2026» стартовало в пятницу, 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
Голосование проводится на сайте конкурса. Отдать голос за любимую усадьбу, музей или курорт может любой желающий. Процедура голосования крайне проста. Ограничение только одно: в одной номинации можно выбрать только одного претендента
«Целью конкурса является повышение качества туристских услуг в регионе, популяризации лучших практик обслуживания гостей и укрепления имиджа Подмосковья как привлекательного туристического центра», — говорится в сообщении.Конкурс проводится в 15 номинациях. Ознакомиться с их перечнем и претендентами на победу можно по ссылке. Голосование продлится до 6 ноября. Победителей объявят 10 ноября на церемонии награждения.