27 ноября 2026, 15:57

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Просветительский марафон, посвящённый сортировке мусора и ответственному обращению с отходами, прошёл в образовательном центре «Лидер» в посёлке Нахабино округа Красногорск. На встречу пришли более 300 учеников четвёртых-пятых классов. Мероприятие состоялось при поддержке министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Школьникам объяснили, зачем разделять отходы и как начать сортировать вторсырьё дома.





«Ребята узнали, что привычка раскладывать мусор по категориям помогает направлять пригодные материалы на переработку, а не отправлять всё содержимое мусорного ведра на захоронение», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области