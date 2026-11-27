Школьникам Нахабина рассказали о раздельном сборе отходов
Просветительский марафон, посвящённый сортировке мусора и ответственному обращению с отходами, прошёл в образовательном центре «Лидер» в посёлке Нахабино округа Красногорск. На встречу пришли более 300 учеников четвёртых-пятых классов. Мероприятие состоялось при поддержке министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Школьникам объяснили, зачем разделять отходы и как начать сортировать вторсырьё дома.
«Ребята узнали, что привычка раскладывать мусор по категориям помогает направлять пригодные материалы на переработку, а не отправлять всё содержимое мусорного ведра на захоронение», — говорится в сообщении.Отдельной темой стала сеть пунктов «Мегабак». На этих площадках принимают вещи и материалы, которые не следует выбрасывать в обычные контейнеры. Среди них — старая мебель, например диваны, шкафы и матрасы, а также бытовая техника и электроника: холодильники, стиральные машины, компьютеры и телевизоры. Кроме того, туда можно привезти макулатуру, пластик, стекло, текстиль, металлолом, автомобильные шины и некоторые опасные отходы — батарейки, ртутные градусники и люминесцентные лампы.
Участникам также рассказали о двухпоточной системе сбора мусора, действующей в Подмосковье. Она позволяет разделять отходы непосредственно возле дома. Для этого на контейнерных площадках устанавливают баки разных цветов. В серый контейнер помещают смешанный мусор, а в синий — то, что можно отправить на переработку: бумагу и картон, пластиковую и стеклянную тару без сильных загрязнений, металлические банки и фольгу, крышки, а также сплющенную упаковку тетрапак.
Во время марафона дети не только слушали выступления, но и делились собственными идеями о том, как уменьшить количество мусора. Такой разговор помогает увидеть, что экологичные решения доступны в повседневной жизни: важно внимательнее относиться к вещам и правильно обращаться с тем, что уже стало ненужным.
Всего с начала текущего года просветительские занятия и экоуроки в Московской области посетили более семи тысяч человек. Среди участников — ученики младших классов, студенты колледжей и сотрудники различных ведомств.
Общественные деятели отмечают, что интерес жителей к теме обращения с мусором растёт. Люди самостоятельно организуют сбор вторсырья, обмениваются книгами, участвуют в экологических акциях и субботниках.