Число самозанятых в Московской области превысило 1,2 млн
Свыше 1,2 млн самозанятых зарегистрированы в Московской области в настоящее время. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Режим самозанятости в рамках эксперимента ввели в 20219 году в четырёх российских регионах, включая Подмосковье, а с 2023 года распространили на всю страну.
«Этот формат оказался востребованным. Если в 2023 году в Московской области насчитывалось около 652 тысяч самозанятых, то сегодня их уже больше 1,2 млн. И количество самозанятых в регионе продолжает расти», — сказал Брынцалов.Он добавил, что с начала текущего года подмосковные самозанятые заплатили налоги на общую сумму около шести миллиардов рублей. Чаще всего режим самозанятости выбирают люди, занимающиеся автоперевозками, ремонтными и строительными работами, а также те, кто сдаёт в аренду жильё.