27 ноября 2026, 15:25

оригинал Фото: istockphoto.com/Jordi Salas

Свыше 1,2 млн самозанятых зарегистрированы в Московской области в настоящее время. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Режим самозанятости в рамках эксперимента ввели в 20219 году в четырёх российских регионах, включая Подмосковье, а с 2023 года распространили на всю страну.





«Этот формат оказался востребованным. Если в 2023 году в Московской области насчитывалось около 652 тысяч самозанятых, то сегодня их уже больше 1,2 млн. И количество самозанятых в регионе продолжает расти», — сказал Брынцалов.