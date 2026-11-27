27 ноября 2026, 14:53

оригинал Фото: istockphoto.com/Sansert Sangsakawrat

Мультиагентную ИИ-систему, которая помогает пациентам, врачам и управленцам в сфере здравоохранения, разработали в Сбере. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Система на основании данных из медкарты выявляет риски заболеваний ещё до появления симптомов, приглашает пациентов на обследования, даёт рекомендации и сопровождает на всём протяжении лечения. В системе работают несколько ИИ-помощников, каждый из которых специализируется на определённом круге задач. Инновацию уже в этом году начнут использовать в Московской области.





«ИИ в здравоохранении даёт три ключевых эффекта: снижает рутинную нагрузку на врачей, обеспечивает глубокую персонализацию и смещает акцент с лечения на профилактику и раннюю диагностику. При этом искусственный интеллект не заменяет врача, а возвращает специалистам время для пациентов», — заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Например, диагностический ассистент AIDA на основе данных из электронной медкарты уже помогает нашим врачам в поликлиниках с постановкой диагноза. В приложении «Добродел Здоровье» искусственный интеллект расшифровывает результаты лабораторных исследований. Теперь же будем внедрять в наши поликлиники разработанную Сбером мультиагентную ИИ-систему, которая также на основе данных из медкарты, где собран весь анамнез, предлагает пациенту пройти необходимые обследования. Это позволит предупреждать возможные заболевания или выявлять их на ранней стадии», — сказал Воробьёв.