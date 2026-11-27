27 ноября 2026, 15:46

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Каждый год в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В этом году он выпадает на 29 ноября.





Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил женщин с этим праздником, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Спасибо всем матерям за ежедневный труд, терпение и душевную щедрость. Тёплые слова в этот день женщинам, которые подарили семью и домашний очаг приёмным детям. Низкий поклон матерям наших защитников Отечества за сыновей, которых они вырастили настоящими мужчинами. Мособлдума и дальше будет совершенствовать поддержку семей, чтобы растить детей в Подмосковье было проще и спокойнее. Желаю всем мамам крепкого здоровья, благополучия и тепла в доме», – сказал Брынцалов.

«Государство отмечает таких женщин высокими наградами. В Подмосковье звание «Мать-героиня» присвоено пяти жительницам региона. Ещё 90 человек награждены медалью ордена «Родительская слава», 36 – орденом «Родительская слава», 86 – орденом «Родительская доблесть», – добавил Брынцалов.