Пять жительниц Подмосковья удостоены звания «Мать-героиня»
Каждый год в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В этом году он выпадает на 29 ноября.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил женщин с этим праздником, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Спасибо всем матерям за ежедневный труд, терпение и душевную щедрость. Тёплые слова в этот день женщинам, которые подарили семью и домашний очаг приёмным детям. Низкий поклон матерям наших защитников Отечества за сыновей, которых они вырастили настоящими мужчинами. Мособлдума и дальше будет совершенствовать поддержку семей, чтобы растить детей в Подмосковье было проще и спокойнее. Желаю всем мамам крепкого здоровья, благополучия и тепла в доме», – сказал Брынцалов.По словам парламентария, особые слова признательности в День матери адресуют многодетным мамам, ежедневный труд и забота которых воспитывают новое поколение и укрепляют институт семьи.
«Государство отмечает таких женщин высокими наградами. В Подмосковье звание «Мать-героиня» присвоено пяти жительницам региона. Ещё 90 человек награждены медалью ордена «Родительская слава», 36 – орденом «Родительская слава», 86 – орденом «Родительская доблесть», – добавил Брынцалов.«Мать-героиня» – особая награда, которая признаёт и отмечает труд матерей, воспитывающих 10 и более детей. В 2022 году звание «Мать-героиня» было присвоено матери 17 детей Татьяне Салтыковой из Орехово-Зуева; в 2024 году – Екатерине Зотовой из Протвина, воспитавшей 10 детей; в прошлом году – Ольге Шведовой из Наро-Фоминска, матери 14 детей; в этом году – Инне Данильченко из Серебряных Прудов, матери 11 детей и Елене Клименко из Домодедова, матери 10 детей.