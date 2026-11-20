20 ноября 2026, 14:27

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 45 участников «Движения первых» из реутовской школы №3 приняли участие в экологическом занятии, которое провели специалисты Ногинского регионального оператора. Встреча прошла в рамках просветительского цикла «Береги природу, сортируй отходы» и помогла ребятам разобраться, как правильно обращаться с бытовым мусором. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Сначала школьники посмотрели видеоролики и изучили наглядные материалы. Вместе со специалистами они выяснили, что относится к твердым коммунальным отходам, и обсудили, почему разные фракции важно не смешивать.





«Правильное разделение помогает направлять пригодные материалы на дальнейшую переработку, а не отправлять их вместе с остальным мусором», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«В число важных задач региона входит просветительская работа как с детьми, так и со взрослым населением», — сказал Даниленко.