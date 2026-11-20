Школьники Реутова освоили основы сортировки отходов
Более 45 участников «Движения первых» из реутовской школы №3 приняли участие в экологическом занятии, которое провели специалисты Ногинского регионального оператора. Встреча прошла в рамках просветительского цикла «Береги природу, сортируй отходы» и помогла ребятам разобраться, как правильно обращаться с бытовым мусором. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Сначала школьники посмотрели видеоролики и изучили наглядные материалы. Вместе со специалистами они выяснили, что относится к твердым коммунальным отходам, и обсудили, почему разные фракции важно не смешивать.
«Правильное разделение помогает направлять пригодные материалы на дальнейшую переработку, а не отправлять их вместе с остальным мусором», — отмечается в сообщении.Затем теорию закрепили на практике. Ребята познакомились с образцами вторсырья: рассматривали их и учились определять материалы по внешнему виду и на ощупь. Так школьники смогли лучше запомнить, чем отличаются разные виды упаковки и другие отходы, которые можно сортировать.
Самой динамичной частью занятия стала игра «Сортировка». Участникам нужно было как можно быстрее распределить отходы по подходящим контейнерам. Игровой формат помог применить новые знания на практике и проверить, насколько хорошо школьники усвоили правила.
Занятие проходило в формате живого общения: ребята задавали вопросы и разбирали ситуации, с которыми могут столкнуться дома. В частности, участников интересовало, куда сдавать использованные батарейки и что делать с загрязненной упаковкой. Такие вопросы показали, что школьники не только усвоили основные принципы разделения отходов, но и задумались о повседневных решениях, связанных с экологией. По итогам встречи ребята сформулировали главные выводы: вторсырье нужно сортировать правильно, а грамотное обращение с отходами помогает беречь природные ресурсы. Школьники также отметили, что вклад каждого человека имеет значение: даже небольшие привычки могут стать частью более масштабных перемен.
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил растущий интерес жителей к экологической повестке.
«В число важных задач региона входит просветительская работа как с детьми, так и со взрослым населением», — сказал Даниленко.
Ногинский региональный оператор обслуживает Богородский городской округ, включая Ногинск, а также Павловский Посад, Щёлково, Ликино-Дулёво, Балашиху, Звёздный городок, Красноармейск, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Реутов, Фрязино, Черноголовку, Электрогорск и Электросталь.