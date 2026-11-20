20 ноября 2026, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для жителей Подмосковья работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. С начала года он предложил продлить электронный рецепт на льготное лекарство более 135 000 раз, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Как отметили в ведомстве, сервис помогает записаться к врачу, вызвать специалиста на дом, отменить или перенести приём. Светлана также напоминает о предстоящих визитах в поликлинику и необходимости продления электронных рецептов на льготные препараты.

«Светлана помогает пациентам не пропустить срок продления электронного рецепта на льготный препарат. Сервис заранее предупреждает об этом и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для оформления нового рецепта. С начала года робот совершил более 135 000 таких звонков», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.