20 ноября 2026, 13:33

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Всероссийская акция «ЦифрАтест» по оценке уровня цифровой грамотности и ИИ-компетенций проходит с 9 ноября по 13 декабря. Проверка проводится бесплатно, принять в ней участие могут все желающие, включая жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Тестирование адаптировано под разные возрастные группы и займёт около 20 минут.





«Участникам нужно ответить на вопросы по основным направлениям цифровой грамотности, включая цифровые коммуникации, работу с информацией, финансовую и информационную безопасность, а также использование искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.