В Пушкинском округе рассказали о строительстве и ремонте школ
В настоящее время на территории Пушкинского округа капитально ремонтируют пятый корпус гимназии «Тарасовка», расположенный на Советской улице в микрорайоне Звягино в городе Пушкино, и строят новый корпус Образовательного центра №5 в Ивантеевке. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Капремонт корпуса гимназии стартовал в начале ноября. Здание планируют обновить снаружи и изнутри, а угольную котельную, которая снабжает постройку теплом, заменят на современную газовую.
«Ремонт ведётся в соответствии с графиком. Завершить его должны до начала нового учебного года», — отмечается в сообщении.На строительстве школьного корпуса в Ивантеевке сейчас возводят индивидуальный тепловой пункт, обустраивают наружные сети теплоснабжения и систему отопления внутри здания, перегородки на первом этаже и кровлю над спортивным залом. В пристройке смогут учиться 350 школьников.