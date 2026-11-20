20 ноября 2026, 14:06

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

В настоящее время на территории Пушкинского округа капитально ремонтируют пятый корпус гимназии «Тарасовка», расположенный на Советской улице в микрорайоне Звягино в городе Пушкино, и строят новый корпус Образовательного центра №5 в Ивантеевке. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Капремонт корпуса гимназии стартовал в начале ноября. Здание планируют обновить снаружи и изнутри, а угольную котельную, которая снабжает постройку теплом, заменят на современную газовую.





«Ремонт ведётся в соответствии с графиком. Завершить его должны до начала нового учебного года», — отмечается в сообщении.