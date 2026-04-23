Мособлдума проведёт конкурс работодателей по заботе о здоровье сотрудников
В Подмосковье определят лучшего приверженца здорового образа жизни среди работодателей. Постановление о проведении конкурса приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Конкурс «Лучший работодатель Подмосковья по созданию условий для здорового образа жизни и прохождения диспансеризации сотрудниками» стартует в регионе 11 мая.
«Он проводится для того, чтобы поддержать и поощрить работодателей, которые действительно заботятся о здоровье сотрудников – создают благоприятные условия в коллективе, помогают персоналу вовремя пройти диспансеризацию и профилактические медосмотры», – отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Конкурс пройдёт в три этапа. Первый состоится с 11 мая по 18 сентября; второй – с 21 сентября по 30 октября; третий – с 2 ноября по 7 декабря 2026 года. О требованиях к участникам можно узнать на сайте Мособлдумы.
С 11 мая по 18 сентября работодателю нужно направить анкету участника.
Можно предоставить любые ведения, которые показывают его работу по созданию условий для здорового образа жизни и организации диспансеризации сотрудников. Это могут быть фотографии, видеоролики, документы и другие материалы. К анкете лучше добавить видеопрезентацию.
Отправить конкурсные материалы необходимо на электронный адрес zdravmod@yandex.ru
Церемония награждения победителей пройдёт не позднее 7 декабря.