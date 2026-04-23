В Московской области увеличили штрафы для безбилетников
В Подмосковье увеличили штрафы за неоплату проезда в общественном транспорте. Изменения в региональный КоАП приняли на очередном заседании депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Новый закон приводит подмосковное законодательство к единому стандарту с Москвой.
«Мы унифицируем состав правонарушения. Ранее существовали разные статьи и разные суммы штрафов: две тысячи рублей – за безбилетный проезд, четыре тысячи – за неправомерное использование льготных документов. Теперь это будет единая статья с фиксированным штрафом в пять тысяч рублей», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.По данным парламентария, за второе полугодие прошлого года инспекторы выписали безбилетникам более 17 000 постановлений на сумму без малого в 40 миллионов рублей.
«Действующие санкции лишь в 10-20 раз превышали стоимость билета и не имели заградительный характер. Штраф в пять тысяч рублей эквивалентен уже 25-60 поездкам. Это делает систематическое нарушение финансово бессмысленным», – пояснил Коркин.По словам председателя комитета, важным фактором стала необходимость синхронизировать правовое поле со столицей.
«У нас развивается сеть смежных маршрутов, автобусы курсируют между областью и Москвой. Когда за одно и то же нарушение по одну сторону МКАД полагается штраф две тысячи, а по другую – пять тысяч, это создаёт путаницу и правовую неопределённость. Мы приводим нормы к единому знаменателю», – сказал депутат.Как отметили в пресс-службе, закон вступит в силу через 10 дней после дня официального опубликования.