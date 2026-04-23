Парки Подмосковья начали обрабатывать от клещей

23 апреля 2026, 15:54

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Акарицидную обработку проводят в парках культуры и других зелёных зонах отдыха Московской области. В настоящее время эту работу завершили более чем на 20 локациях, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.





Обработка проводится методом влажной дезинсекции: на траву, кусты и деревья распыляют специальное средство, уничтожающее клещей.





«В настоящее время химзащиту от опасных насекомых уже получили парк «Авангард» в Электростали, парки имени Толстого и «Экоберег» в Химках, парк Киово и лесопарк в Лобне, лесопарк «Шишкин лес» и Павловская слобода в Истре, Центральный парк в Жуковском, парки Вербилки и Победы в Талдоме и др.», — говорится в сообщении.