«Синичкин день» в Горках Ленинских: Экологический праздник для пернатых и горожан

11 ноября 2025, 18:57

Фото: Министерство культуры и туризма МО

С 12 по 15 ноября музей-заповедник «Горки Ленинские» приглашает взрослых и детей на особый экологический праздник — «Синичкин день». Мероприятие, поддержанное Министерством культуры и туризма Подмосковья, превратит территорию знаменитой усадьбы в большую открытую эко-лабораторию. Гостей ждет не просто прогулка по зимнему парку, а полное погружение в мир птиц, которые остаются зимовать в средней полосе России, с возможностью лично поучаствовать в их спасении.