В Подмосковье предложили развивать исторические поселения с помощью туризма

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Развитие исторических поселений Московской области предложили проводить через разработку культурных программ и туристических сценариев. Эту идею обсудили архитекторы, а также представители министерств и ведомств региона на круглом столе, организованном в рамках фестиваля «Зодчество», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.



Всего на территории Подмосковье расположены 22 исторических поселения, в том числе два федерального значения — Зарайск и Коломна.

«Импульс к развитию исторических поселений могут дать только культурные коды, смыслы, туристические сценарии, которые приведут сюда людей. Именно этот поиск смыслов является тем инструментом, который в состоянии дать этим территориям новую жизнь», — заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
О том, что при развитии таких поселений необходимо учитывать охранные ограничения, напомнил начальник Главного управления культурного наследия Московской области Юрий Гриднев. При этом он подчеркнул, что ограничения не помешают «оживлению» городов, а только помогут сохранить их облик и туристическую ценность.
Лев Каштанов

