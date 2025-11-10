В Подмосковье предложили развивать исторические поселения с помощью туризма
Развитие исторических поселений Московской области предложили проводить через разработку культурных программ и туристических сценариев. Эту идею обсудили архитекторы, а также представители министерств и ведомств региона на круглом столе, организованном в рамках фестиваля «Зодчество», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Всего на территории Подмосковье расположены 22 исторических поселения, в том числе два федерального значения — Зарайск и Коломна.
«Импульс к развитию исторических поселений могут дать только культурные коды, смыслы, туристические сценарии, которые приведут сюда людей. Именно этот поиск смыслов является тем инструментом, который в состоянии дать этим территориям новую жизнь», — заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.О том, что при развитии таких поселений необходимо учитывать охранные ограничения, напомнил начальник Главного управления культурного наследия Московской области Юрий Гриднев. При этом он подчеркнул, что ограничения не помешают «оживлению» городов, а только помогут сохранить их облик и туристическую ценность.