В Подмосковье предложили развивать исторические поселения с помощью туризма

10 ноября 2025, 12:21

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Развитие исторических поселений Московской области предложили проводить через разработку культурных программ и туристических сценариев. Эту идею обсудили архитекторы, а также представители министерств и ведомств региона на круглом столе, организованном в рамках фестиваля «Зодчество», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Всего на территории Подмосковье расположены 22 исторических поселения, в том числе два федерального значения — Зарайск и Коломна.





«Импульс к развитию исторических поселений могут дать только культурные коды, смыслы, туристические сценарии, которые приведут сюда людей. Именно этот поиск смыслов является тем инструментом, который в состоянии дать этим территориям новую жизнь», — заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.