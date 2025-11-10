Центр редких животных под Волоколамском подготовился к зимнему сезону
Центр воспроизводства редких видов животных рядом с посёлком Сычёво в Волоколамском районе готовится к зимнему сезону и приглашает посетителей ознакомиться с обновлённой природной экспозицией, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С ноября экскурсии проходят по новому расписанию в 11:00, 13:00 и 14:30, что позволяет комфортно наблюдать за животными. Особое внимание в зимний период уделяется выставке «Мир змей», которая временно закрыта на месяц. В это время холоднокровные, включая тропические виды, находятся в состоянии зимней спячки. Для имитации природных условий их помещают в прохладные комнаты с температурой около +18°C и низкой влажностью. Животные мало двигаются и не питаются, следуя естественным биологическим ритмам.
Крупные обитатели центра также меняют поведение: некоторые набирают вес, другие меняют шерсть на зимнюю. Джейраны готовятся к холодам, а жираф перемещён в тёплое помещение, где посетители могут наблюдать его вблизи. Птицы размещаются в отапливаемых вольерах, хотя некоторые виды легко переносят температуру до -20°C.
Среди постоянных обитателей — тигрица Фемида, белая медведица Томпа, а также новые гепарды Матрикс и Тильда, прибывшие в августе. Животные активно гуляют на свежем воздухе и участвуют в тренировках.
В Минсельхозпроде Московской области подчеркнули, что центр продолжит работу зимой, предлагая посетителям уникальную возможность увидеть редких животных в естественной среде, а также познакомиться с мерами по сохранению видов и образовательными программами.
