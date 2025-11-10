В поликлинике Волоколамска после капремонта открыли кабинет физиотерапии

10 ноября 2025, 16:32

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В поликлинике для взрослой Волоколамска после капремонта возобновил работу кабинет физиотерапии. Пациенты вновь могут проходить процедуры по привычному адресу, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





В обновлённом кабинете проводят магнитотерапию, электрофорез, УФ-облучение, УВЧ- и ультразвуковую терапию, а также УФО-тубус и амплипульс-терапию. Все эти методы лечения помогают при остеоартрозе, остеохондрозе, артрите, гипертонии, невралгии, гастрите и других заболеваниях.

«Для расширения возможностей кабинета планируем приобрести новое оборудование», – отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.