В поликлинике Волоколамска после капремонта открыли кабинет физиотерапии
В поликлинике для взрослой Волоколамска после капремонта возобновил работу кабинет физиотерапии. Пациенты вновь могут проходить процедуры по привычному адресу, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В обновлённом кабинете проводят магнитотерапию, электрофорез, УФ-облучение, УВЧ- и ультразвуковую терапию, а также УФО-тубус и амплипульс-терапию. Все эти методы лечения помогают при остеоартрозе, остеохондрозе, артрите, гипертонии, невралгии, гастрите и других заболеваниях.
«Для расширения возможностей кабинета планируем приобрести новое оборудование», – отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.
В кабинете работает медсестра Анна Гурина. У неё 47-летний опыт в физиотерапии и многолетняя практика в сфере здравоохранения.
Направление на физиотерапию можно получить у своего лечащего врача.