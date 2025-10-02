«Славься, наш могучий край!»: Грандиозный музыкальный праздник объединил Подмосковье

02 октября 2025, 16:42

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В подмосковном Подольске с аншлагом прошел юбилейный концерт, посвященный Международному дню музыки. Более 600 зрителей стали свидетелями масштабного творческого отчета региона, в котором выступили 550 артистов из десяти городских округов. Финальным аккордом праздника стало исполнение кантаты Прокофьева «Славься, наш могучий край!» в исполнении сводного хора и оркестра.