Школьный театр из села Пышлицы взял Гран-при фестиваля «Театральные посиделки»

02 октября 2025, 16:29

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Театр школы села Пышлицы муниципального округа Шатура завоевал Гран-при фестиваля театральных коллективов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шатуры.





Муниципальный фестиваль школьных коллективов «Театральные посиделки» состоялся в Доме культуры имени А. А. Косякова. Литературно-музыкальные композиции, посвященные 80-летию Великой Победы, представили театр «Луч» шатурской школы №2, театр «Калейдоскоп» школы села Пышлицы, театр «Белые птицы» рошальской школы №2, театр «Маска» шатурской школы №1, а также театр шатурского лицея.

«В этом году уровень коллективов значительно выше, чем в предыдущем сезоне. Интерес у ребят вызвали и мастер-классы по художественному слову, которые проводили педагоги», – рассказала председатель жюри, руководитель образцового детского коллектива Московской области «Театральная студия «Фантазия» Евгения Бочкова.