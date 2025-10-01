В Подмосковье начался третий сезон кинопоказов «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ»

01 октября 2025, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Московской области стартовал третий сезон проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.





Проект представляет собой серию показов фильмов Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев». Первый собрал в Долгопрудном более 450 студентов, волонтёров и активистов.

«СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ» – один из наших флагманских проектов в сфере патриотического воспитания. Реализуем его вместе с RT уже третий год. Ключевая особенность проекта – сочетание двух форматов: просмотра современного качественного кино на важные темы и дискуссии с авторами фильмов. Уверена, что ребята смогут узнать многого нового об истории страны, героях прошлого и современности», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО

