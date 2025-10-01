В Подмосковье начался третий сезон кинопоказов «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ»
В Московской области стартовал третий сезон проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
Проект представляет собой серию показов фильмов Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев». Первый собрал в Долгопрудном более 450 студентов, волонтёров и активистов.
«СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ» – один из наших флагманских проектов в сфере патриотического воспитания. Реализуем его вместе с RT уже третий год. Ключевая особенность проекта – сочетание двух форматов: просмотра современного качественного кино на важные темы и дискуссии с авторами фильмов. Уверена, что ребята смогут узнать многого нового об истории страны, героях прошлого и современности», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Молодёжи представили документальный фильм «Великая Победа: Одна на всех». Картина рассказывает о том, как Великая Отечественная война объединила народы СССР в общей борьбе с фашизмом.
Съёмки картины проходили в Таджикистане, Казахстане, Киргизии и Грузии. Авторы собрали уникальные свидетельства очевидцев и архивные материалы, показали масштаб беспрецедентной мобилизации тыла и единство народов СССР перед лицом общей беды. Отдельный блок картины посвятили блокаде Ленинграда.
После просмотра зрители пообщались с создателями картины. Автор фильма Дмитрий Хрусталёв и режиссёр Екатерина Китайцева ответили на вопросы о съёмках, работе в архивах, встречах с ветеранами.