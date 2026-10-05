Учитель английского из Чехова стал лучшим в Подмосковье
Учитель года Фомичёв: я захожу в школьный класс, как в храм
Торжественная церемония прошла в Доме Правительства Московской области. Губернатор Андрей Воробьёв вручил награды лучшим работникам сферы образования, а также были названы победители областных конкурсов: «Учитель года Подмосковья», «Воспитатель года Подмосковья» и «Педагог-психолог Подмосковья». Отдельно отметили лучших учителей-предметников и педагогов начальных классов.
Победителем главного педагогического конкурса стал Александр Фомичёв — учитель английского языка гимназии № 7 города Чехова. О своей победе он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Конечно, неожиданно, но верили. Каждый участник внутри себя надеется и ждёт. Я не был исключением. Я пришёл в профессию совершенно случайно, но остался. Прочувствовал, что это моё, получаю удовольствие каждый день, приходя в школьный класс. Как говорят, одни заходят в класс как в клетку, а другие — как в храм. Получается, что я захожу как в храм», — признался он.
По его словам, родные стены помогли адаптироваться. Сначала было страшно: казалось, что коллеги, которые ещё учили его самого, будут относиться как к ученику. Но опасения не оправдались — коллектив принял молодого педагога как равного, стал наставником и поддержкой.
«Именно благодаря наставничеству молодые педагоги остаются в профессии. Это очень важно, когда рядом есть люди, которые могут подсказать, научить, объяснить», — подчеркнул Александр.
Помимо преподавания иностранного языка, Александр Фомичёв открыл предкадетский класс по направлению МЧС и координирует школьный отряд Юнармии. Выбор направления оказался символичным: школа расположена по адресу Московская, 112.
«Нам показалось, что это знак свыше, и номер 112 нам поможет именно в этом направлении. В предкадетском классе 27 учеников — 22 мальчика и 5 девочек. Ребята проходят строевую, огневую и начальную противопожарную подготовку, посещают пожарно-спасательные части, музеи МЧС и участвуют в конкурсах ведомства. Самое главное, что у ребят горят глаза — это маяк, благодаря которому работа приносит удовольствие», — поделился педагог.
Говоря о подготовке к конкурсу «Учитель года Подмосковья», Александр называет его командным видом спорта, а не индивидуальным зачётом. С ним работали три команды: семья, коллектив гимназии и муниципальный округ. Конкурсантам предстояло пройти методическую мастерскую, урок, классный час, мастер-класс и педагогическое интервью.
«Благодаря нашему сотворчеству и сотрудничеству получилось достичь такого успеха. Впереди — федеральный этап конкурса, который пройдёт в сентябре следующего года, вероятно, в Твери. Я уже готовлюсь: нарабатываю опыт и базу, много читаю и общаюсь с коллегами», — поделился победитель.
В День учителя особенно приятно осознавать, что в Подмосковье работают такие педагоги — увлечённые, искренние и преданные своему делу. Их пример доказывает: даже случайный шаг в профессию может стать делом всей жизни, если делать его с любовью к детям.