Учитель английского из Чехова стал лучшим в Подмосковье

05 октября 2026, 18:35

Учитель года Фомичёв: я захожу в школьный класс, как в храм

оригинал Фото: iStock/Natalia Bodrova

Торжественная церемония прошла в Доме Правительства Московской области. Губернатор Андрей Воробьёв вручил награды лучшим работникам сферы образования, а также были названы победители областных конкурсов: «Учитель года Подмосковья», «Воспитатель года Подмосковья» и «Педагог-психолог Подмосковья». Отдельно отметили лучших учителей-предметников и педагогов начальных классов.





Победителем главного педагогического конкурса стал Александр Фомичёв — учитель английского языка гимназии № 7 города Чехова. О своей победе он рассказал в беседе с «Радио 1».





«Конечно, неожиданно, но верили. Каждый участник внутри себя надеется и ждёт. Я не был исключением. Я пришёл в профессию совершенно случайно, но остался. Прочувствовал, что это моё, получаю удовольствие каждый день, приходя в школьный класс. Как говорят, одни заходят в класс как в клетку, а другие — как в храм. Получается, что я захожу как в храм», — признался он.

«Именно благодаря наставничеству молодые педагоги остаются в профессии. Это очень важно, когда рядом есть люди, которые могут подсказать, научить, объяснить», — подчеркнул Александр.

«Нам показалось, что это знак свыше, и номер 112 нам поможет именно в этом направлении. В предкадетском классе 27 учеников — 22 мальчика и 5 девочек. Ребята проходят строевую, огневую и начальную противопожарную подготовку, посещают пожарно-спасательные части, музеи МЧС и участвуют в конкурсах ведомства. Самое главное, что у ребят горят глаза — это маяк, благодаря которому работа приносит удовольствие», — поделился педагог.

«Благодаря нашему сотворчеству и сотрудничеству получилось достичь такого успеха. Впереди — федеральный этап конкурса, который пройдёт в сентябре следующего года, вероятно, в Твери. Я уже готовлюсь: нарабатываю опыт и базу, много читаю и общаюсь с коллегами», — поделился победитель.