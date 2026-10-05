Новосибирские педагоги отметили День учителя необычным способом
В Новосибирске молодые преподаватели решили провести День учителя необычным способом — принять участие в киберспортивном турнире по CS 2. Матчи в дисциплине «тактический трёхмерный бой» стали новым увлечением сотрудников Министерства образования Новосибирской области.
Президент Лиги «Квазар» Павел Ревердатто сообщил, что сборная Минобразования Новосибирской области регулярно участвует в всероссийском турнире «Лига Учреждений» по двум дисциплинам: Counter-Strike 2 и «Мир танков». Турнир, известный как Кубок «ЛУЧ» №10, организован специально для государственных учреждений, министерств и ведомств России при поддержке Федерации компьютерного спорта (ФКС) России. В соревнованиях участвуют 44 команды, среди которых инженеры, врачи, IT-специалисты, машинисты метро и даже чиновники, отметил он.
За сборную Минобразования Новосибирской области выступают Игорь Бакшин, Денис Матвеев, Артём Койсин, Антон Скуратов, Олег Бокарев, Максим Лопатин, Данила Литвиненко, Сергей Вадищев и Савелий Туртумашев. В состав команды вошли сотрудники министерства, работники Центра опережающей профессиональной подготовки региона и представители Сибирского института управления РАНХиГС.
Участники соревнований получают поддержку от коллег, а ученики вдохновляются их примером. По словам новосибирского педагога Дениса Матвеева, дети уже выразили желание присоединиться к школьной Лиге «Квазар», передает Om1 Новосибирск.
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