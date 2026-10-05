Новосибирские педагоги отметили День учителя необычным способом

05 октября 2026, 14:43

Новосибирские педагоги приняли участие в киберспортивном турнире по CS 2

Фото: iStock/Pressmaster

В Новосибирске молодые преподаватели решили провести День учителя необычным способом — принять участие в киберспортивном турнире по CS 2. Матчи в дисциплине «тактический трёхмерный бой» стали новым увлечением сотрудников Министерства образования Новосибирской области.