Два подмосковных педагога взяли призы Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
Педагоги из Подмосковья вошли в число призёров Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Финал состоялся в Самаре, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Педагог школы №17 городского округа Коломна Маргарита Луканичева заняла второе место в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности». А Ирина Гордеева из Андреевской школы городского округа Солнечногорск стала третьей в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами».
В финале соревновались участники из разных регионов. Они демонстрировали профессиональное мастерство в ходе открытых занятий и мастер-классов, работали в командах, решали педагогические задачи, представляли собственные образовательные практики.
Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» – главное профессиональное состязание педагогов дополнительного образования в России. Его цели – развитие профессионального мастерства, повышение престижа профессии и распространение лучших образовательных практик.
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