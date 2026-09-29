Два подмосковных педагога взяли призы Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

29 сентября 2026, 22:18

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Педагоги из Подмосковья вошли в число призёров Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Финал состоялся в Самаре, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.