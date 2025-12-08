«Снег и слом погоды»: синоптик дал прогноз для Московского региона до конца недели
Снег придёт в Московский регион в предстоящий вторник. Такой прогноз дал «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Однако, по его словам, надолго снежный покров в регионе не задержится.
«Ждём снег во вторник где-то в середине дня, начиная с запада области. К вечеру снегопад начнётся уже в Москве, а к ночи снежок пойдёт и на востоке Подмосковья. Он будет не очень сильным – от небольшого до умеренного, и ляжет на сутки. Но потом температура будет близка к нулю, а позже начнётся её повышение», – рассказал синоптик.По его словам, далее погоду будет формировать передний край тёплого атмосферного фронта, вслед за которым придёт тепло.
«Снежок пролежит сутки, а уже в четверг его не станет, потому что температура повысится до трёх – четырёх градусов тепла, пойдёт дождь. Ветер при этом будет южный и юго-западный, не очень сильный, но ощутимый», – добавил Шувалов.Тепло не покинет Москву и Подмосковье вплоть до конца недели.
«А вот в самом конце семидневки может опять произойти слом погоды, и нас всё-таки посетят морозы до шести – восьми градусов ниже нуля. На востоке области будет до минус 10 – так же, как было сегодня ночью, например, в Костромской области. Там на востоке температура понижалась до 12-14 мороза. То есть кратковременные быстрые затоки холода с севера-запада повторятся в Подмосковье ближе к следующим выходным», – предупредил Александр Шувалов.Однако, по его словам, после похолодания на выходных Атлантика полностью возьмёт в свои руки погоду на Европейской территории России. Далее снова просматривается повышение температуры.