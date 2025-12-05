В подмосковном лесу обнаружили редкое природное явление – «ледяную шерсть»
В Подмосковье зафиксировали редкое природное явление, известное как «ледяные волосы». Его также называют «ледяной шерстью» и «морозной бородой», сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Ледяную шерсть» специалисты Московского учебно-опытного лесничества встретили в лесу недалеко от деревни Рязанцы городского округа Щёлково.
Такое явление впервые описал метеоролог Альфред Вегенер ещё в 1918 году. Однако его связь с грибком учёные полностью подтвердили только в 2015-м.
«Условия для возникновения хрупких ледяных нитей создали такие погодные аномалии, как высокая влажность, температура воздуха чуть ниже нуля, отсутствие сильного ветра и влажная, гниющая древесина лиственных пород», – рассказала помощник участкового лесничего Московского учебно-опытного филиала Мособллеса Дарья Чумакова.
Как отметили в региональном Комлесхозе, ключевой фактор образования «ледяных волос» – присутствие определённого вида гриба Exidiopsis effusa. Он способствует формированию тонких структур и препятствует их быстрой рекристаллизации в более крупные кристаллы.