В подмосковном лесу обнаружили редкое природное явление – «ледяную шерсть»

05 декабря 2025, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье зафиксировали редкое природное явление, известное как «ледяные волосы». Его также называют «ледяной шерстью» и «морозной бородой», сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





«Ледяную шерсть» специалисты Московского учебно-опытного лесничества встретили в лесу недалеко от деревни Рязанцы городского округа Щёлково.



Такое явление впервые описал метеоролог Альфред Вегенер ещё в 1918 году. Однако его связь с грибком учёные полностью подтвердили только в 2015-м.

«Условия для возникновения хрупких ледяных нитей создали такие погодные аномалии, как высокая влажность, температура воздуха чуть ниже нуля, отсутствие сильного ветра и влажная, гниющая древесина лиственных пород», – рассказала помощник участкового лесничего Московского учебно-опытного филиала Мособллеса Дарья Чумакова.