Сотрудники Мособлводоканала за неделю устранили 240 засоров в сетях водоотведения
Ремонтно-восстановительные бригады Мособлводоканала за прошедшую неделю ликвидировали 243 засора на сетях водоотведения. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы по восстановлению пропускной способности системы канализации проводят ежедневно. Почти в каждом случае при поступлении заявки диспетчеры направляют на место специализированную технику – каналопромывочные и илососные машины.
Вода подаётся с помощью мощных гидродинамических установок под высоким давлением и разрушает тампонаду. Затем с применением вакуумного оборудования всю размытую массу извлекают. В среднем на ликвидацию одного засора уходит от 40 минут до нескольких часов. Всё зависит от глубины залегания коллектора и состава пробки.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий. Главная причина бытовых засоров – системное нарушение правил пользования канализацией», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Ежедневно из сетей водоотведения извлекают около 10 килограммов посторонних предметов. Основную массу этого объёма составляют выброшенные в унитаз влажные салфетки и тряпичные изделия. Эти материалы не растворяются, а только сильнее разбухают и даже под сильным напором воды, работают как пробка.
Как отметили в министерстве, одна выброшенная влажная салфетка может заблокировать трубу диаметром 150-200 миллиметров и оставить без водоотведения целый подъезд или частный сектор. Пробки создают избыточное давление в системе, что приводит к изливу стоков в подвалы жилых домов.
Помимо этого, регулярные засоры приводят к преждевременному износу насосного оборудования на канализационных насосных станциях. Попадание плотного синтетического мусора вызывает поломку.
В ведомстве напомнили, что канализационная система спроектирована только для отвода сточных вод и физиологических отходов, а не является альтернативой мусорному ведру. Важно помнить это и использовать канализацию по назначению.