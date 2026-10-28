Сотрудники Мособлводоканала за неделю устранили 240 засоров в сетях водоотведения

28 октября 2026, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Ремонтно-восстановительные бригады Мособлводоканала за прошедшую неделю ликвидировали 243 засора на сетях водоотведения. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Работы по восстановлению пропускной способности системы канализации проводят ежедневно. Почти в каждом случае при поступлении заявки диспетчеры направляют на место специализированную технику – каналопромывочные и илососные машины.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Вода подаётся с помощью мощных гидродинамических установок под высоким давлением и разрушает тампонаду. Затем с применением вакуумного оборудования всю размытую массу извлекают. В среднем на ликвидацию одного засора уходит от 40 минут до нескольких часов. Всё зависит от глубины залегания коллектора и состава пробки.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий. Главная причина бытовых засоров – системное нарушение правил пользования канализацией», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО