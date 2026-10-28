Движение по мосту через Клязьму в Щёлкове ограничат с 29 октября
Частичное ограничения проезда введут на мосту через Клязьму на Пролетарском проспекте в Щёлкове с 29 октября из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт проведут в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Проезд в сторону Москвы останется по двум полосам, а в сторону Фрянова — по одной», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Полностью восстановить движение должны в мае 2027 года. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными и учитывать ограничения при составлении маршрутов.
Протяжённость моста, построенного 44 года назад, составляет 76 метров. Ремонт сделает проезд более безопасным и комфортным.