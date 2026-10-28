Жительница Каширы отдала мошенникам 7 млн рублей «для оцифровки»
Телефонные мошенники выманили у 46-летней жительницы Каширы семь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Они убедили женщину, что её аккаунт на «Госуслугах» взломали и преступники собираются оформить от её имени доверенность и перевести деньги экстремисткой организации.
«Мошенники убедили женщину, что для того, чтобы сохранить сбережения и избежать уголовной ответственности, нужно передать все имеющиеся средства инкассаторам для оцифровки», — говорится в сообщении.Женщина выполнила инструкции злоумышленников, а потом поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
Оперативники вычислили и задержали жителя Москвы, исполнявшего в криминальной схеме роль курьера. Поиск остальных соучастников преступления продолжается.