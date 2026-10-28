Жительница Каширы отдала мошенникам 7 млн рублей «для оцифровки»

28 октября 2026, 16:35

оригинал Фото: istockphoto.com/Дмитрий Коростылев

Телефонные мошенники выманили у 46-летней жительницы Каширы семь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Они убедили женщину, что её аккаунт на «Госуслугах» взломали и преступники собираются оформить от её имени доверенность и перевести деньги экстремисткой организации.





«Мошенники убедили женщину, что для того, чтобы сохранить сбережения и избежать уголовной ответственности, нужно передать все имеющиеся средства инкассаторам для оцифровки», — говорится в сообщении.