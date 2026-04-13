Социальное такси в Подмосковье 2026: кто может воспользоваться, как заказать и сколько стоит поездка

Социальное такси стало важной и востребованной мерой поддержки для маломобильных жителей Московской области, позволяя им комфортно и безопасно добираться до необходимых учреждений. Услуга помогает решать повседневные задачи и делает городскую среду более доступной для тысяч людей. Кто может ей воспользоваться, куда можно поехать и как оформить поездку — в материале «Радио 1».



Что такое социальное такси и кому оно нужно


Социальное такси предназначено для доставки маломобильных пассажиров до социально значимых объектов. Такая услуга оказывается всеми комплексными центрами социального обслуживания населения на территории Московской области.

С точки зрения закона социальное такси — вовсе не такси, а специальная транспортная услуга. Она создана для людей, которым сложно пользоваться обычным общественным транспортом, например, пассажиров на инвалидных колясках.

В России в 2025 году насчитывалось более 11 млн людей с инвалидностью, из них 779 тысяч — дети. Для многих из них самостоятельное передвижение по городу без дополнительной помощи затруднено, поэтому обязанность государства — создавать безбарьерную среду и доступную инфраструктуру.

Автомобили социального такси оборудованы пандусами или подъемниками для инвалидных колясок. Водители проходят специальное обучение: помогают с посадкой и высадкой, умеют обращаться с креслом-коляской и знают, как разместить в машине собаку-поводыря.

Кто может рассчитывать на получение услуги социального такси


В Московской области право на социальное такси имеют сразу несколько категорий граждан:

  • дети-инвалиды;
  • инвалиды I и II группы;
  • инвалиды Великой Отечественной войны;
  • участники Великой Отечественной войны с инвалидностью;
  • лица старше 80 лет;
  • пожилые граждане и инвалиды на социальном обслуживании;
  • пенсионеры в трудной жизненной ситуации;
  • иные маломобильные группы населения.

Пассажир имеет право взять с собой двух сопровождающих, присутствие которых не влияет на стоимость поездки.

При этом в целом по стране требования могут отличаться: обычно необходима постоянная регистрация, а также подтверждающие документы — справка об инвалидности, паспорт или свидетельство о рождении, иногда индивидуальная программа реабилитации.

Куда может отвезти социальное такси


Главное ограничение, о котором часто забывают: социальное такси не возит куда угодно. Задача услуги — доставлять пассажиров строго к социально значимым объектам. К ним относятся:

  • органы власти и местного самоуправления;
  • суды и прокуратура;
  • учреждения Пенсионного фонда и соцстраха;
  • медицинские учреждения и аптеки;
  • службы занятости;
  • образовательные и культурные организации;
  • спортивные учреждения;
  • вокзалы, аэропорты;
  • нотариусы и паспортные службы;
  • предприятия протезирования;
  • учреждения ЖКХ и бытовых услуг;
  • общественные организации инвалидов;
  • объекты ритуальных услуг.

Приоритетными направлениями считаются медицинские учреждения, социальные службы и организации медико-социальной экспертизы.

Съездить в гости или изменить маршрут по пути не получится — заявку просто отклонят.

Как заказать социальное такси в Московской области


Чтобы воспользоваться услугой в Московской области, необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения или оформить заявку через приложение «Мобильный центр социальных услуг».

При оформлении нужно указать:

  • город и учреждение;
  • тип транспорта (например, с подъемником);
  • ФИО и контакты;
  • адрес и пункт назначения;
  • дату и время поездки.

Заявки принимаются в рабочие дни и не позднее чем за три дня до поездки. Экстренные выезды возможны только при наличии свободного времени в графике. Если в выбранном центре нет подходящего транспорта, заявку передадут в другое учреждение.

Важно: в услуге могут отказать, если пассажир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо не подтверждает право на льготу.

Сколько стоит поездка


Стоимость социального такси в Московской области зависит от конкретного муниципалитета.

Существует два варианта расчета:

  • по времени;
  • по километражу.

Например, в Подольске используется формула, учитывающая расстояние, понижающий тариф и время ожидания. При поездках свыше 30 километров цена может снижаться.

В Одинцовском округе действует фиксированный тариф — 21 рубль за километр.

В целом по стране тарифы устанавливают региональные власти, а часть стоимости может компенсироваться из бюджета. Способ оплаты — наличными или картой, в том числе через приложение или терминал у водителя.

За что могут ограничить доступ к услуге


Существуют ограничения, за нарушение которых доступ к услуге могут ограничить:

  • частая отмена заказов;
  • грубое поведение;
  • попытки изменить маршрут;
  • использование услуги не по назначению.

Также в некоторых случаях действуют лимиты на количество часов поездок в месяц и строгий контроль заявок.

Если заказать поездку, например, в поликлинику, но фактически отправиться в другое место, доступ к услуге могут приостановить.

Социальное такси — это не просто транспорт, а строго регламентированная система с множеством правил и ограничений. Однако она помогла существенно облегчить жизнь определенным категориям жителей Московской области.
Анастасия Чинкова

