Социальное такси в Подмосковье 2026: кто может воспользоваться, как заказать и сколько стоит поездка
Социальное такси стало важной и востребованной мерой поддержки для маломобильных жителей Московской области, позволяя им комфортно и безопасно добираться до необходимых учреждений. Услуга помогает решать повседневные задачи и делает городскую среду более доступной для тысяч людей. Кто может ей воспользоваться, куда можно поехать и как оформить поездку — в материале «Радио 1».
Что такое социальное такси и кому оно нужно
Социальное такси предназначено для доставки маломобильных пассажиров до социально значимых объектов. Такая услуга оказывается всеми комплексными центрами социального обслуживания населения на территории Московской области.
С точки зрения закона социальное такси — вовсе не такси, а специальная транспортная услуга. Она создана для людей, которым сложно пользоваться обычным общественным транспортом, например, пассажиров на инвалидных колясках.
В России в 2025 году насчитывалось более 11 млн людей с инвалидностью, из них 779 тысяч — дети. Для многих из них самостоятельное передвижение по городу без дополнительной помощи затруднено, поэтому обязанность государства — создавать безбарьерную среду и доступную инфраструктуру.
Автомобили социального такси оборудованы пандусами или подъемниками для инвалидных колясок. Водители проходят специальное обучение: помогают с посадкой и высадкой, умеют обращаться с креслом-коляской и знают, как разместить в машине собаку-поводыря.
Кто может рассчитывать на получение услуги социального такси
В Московской области право на социальное такси имеют сразу несколько категорий граждан:
- дети-инвалиды;
- инвалиды I и II группы;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- участники Великой Отечественной войны с инвалидностью;
- лица старше 80 лет;
- пожилые граждане и инвалиды на социальном обслуживании;
- пенсионеры в трудной жизненной ситуации;
- иные маломобильные группы населения.
Пассажир имеет право взять с собой двух сопровождающих, присутствие которых не влияет на стоимость поездки.
При этом в целом по стране требования могут отличаться: обычно необходима постоянная регистрация, а также подтверждающие документы — справка об инвалидности, паспорт или свидетельство о рождении, иногда индивидуальная программа реабилитации.
Куда может отвезти социальное такси
Главное ограничение, о котором часто забывают: социальное такси не возит куда угодно. Задача услуги — доставлять пассажиров строго к социально значимым объектам. К ним относятся:
- органы власти и местного самоуправления;
- суды и прокуратура;
- учреждения Пенсионного фонда и соцстраха;
- медицинские учреждения и аптеки;
- службы занятости;
- образовательные и культурные организации;
- спортивные учреждения;
- вокзалы, аэропорты;
- нотариусы и паспортные службы;
- предприятия протезирования;
- учреждения ЖКХ и бытовых услуг;
- общественные организации инвалидов;
- объекты ритуальных услуг.
Приоритетными направлениями считаются медицинские учреждения, социальные службы и организации медико-социальной экспертизы.
Съездить в гости или изменить маршрут по пути не получится — заявку просто отклонят.
Как заказать социальное такси в Московской области
Чтобы воспользоваться услугой в Московской области, необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения или оформить заявку через приложение «Мобильный центр социальных услуг».
При оформлении нужно указать:
- город и учреждение;
- тип транспорта (например, с подъемником);
- ФИО и контакты;
- адрес и пункт назначения;
- дату и время поездки.
Заявки принимаются в рабочие дни и не позднее чем за три дня до поездки. Экстренные выезды возможны только при наличии свободного времени в графике. Если в выбранном центре нет подходящего транспорта, заявку передадут в другое учреждение.
Важно: в услуге могут отказать, если пассажир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо не подтверждает право на льготу.
Сколько стоит поездка
Стоимость социального такси в Московской области зависит от конкретного муниципалитета.
Существует два варианта расчета:
- по времени;
- по километражу.
Например, в Подольске используется формула, учитывающая расстояние, понижающий тариф и время ожидания. При поездках свыше 30 километров цена может снижаться.
В Одинцовском округе действует фиксированный тариф — 21 рубль за километр.
В целом по стране тарифы устанавливают региональные власти, а часть стоимости может компенсироваться из бюджета. Способ оплаты — наличными или картой, в том числе через приложение или терминал у водителя.
За что могут ограничить доступ к услуге
Существуют ограничения, за нарушение которых доступ к услуге могут ограничить:
- частая отмена заказов;
- грубое поведение;
- попытки изменить маршрут;
- использование услуги не по назначению.
Также в некоторых случаях действуют лимиты на количество часов поездок в месяц и строгий контроль заявок.
Если заказать поездку, например, в поликлинику, но фактически отправиться в другое место, доступ к услуге могут приостановить.
Социальное такси — это не просто транспорт, а строго регламентированная система с множеством правил и ограничений. Однако она помогла существенно облегчить жизнь определенным категориям жителей Московской области.