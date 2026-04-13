13 апреля 2026, 15:09

Социальное такси стало важной и востребованной мерой поддержки для маломобильных жителей Московской области, позволяя им комфортно и безопасно добираться до необходимых учреждений. Услуга помогает решать повседневные задачи и делает городскую среду более доступной для тысяч людей. Кто может ей воспользоваться, куда можно поехать и как оформить поездку — в материале «Радио 1».





Содержание Что такое социальное такси и кому оно нужно Кто может рассчитывать на получение услуги социального такси Куда может отвезти социальное такси Как заказать социальное такси в Московской области Сколько стоит поездка За что могут ограничить доступ к услуге

Что такое социальное такси и кому оно нужно

Кто может рассчитывать на получение услуги социального такси

дети-инвалиды;

инвалиды I и II группы;

инвалиды Великой Отечественной войны;

участники Великой Отечественной войны с инвалидностью;

лица старше 80 лет;

пожилые граждане и инвалиды на социальном обслуживании;

пенсионеры в трудной жизненной ситуации;

иные маломобильные группы населения.

Куда может отвезти социальное такси

органы власти и местного самоуправления;

суды и прокуратура;

учреждения Пенсионного фонда и соцстраха;

медицинские учреждения и аптеки;

службы занятости;

образовательные и культурные организации;

спортивные учреждения;

вокзалы, аэропорты;

нотариусы и паспортные службы;

предприятия протезирования;

учреждения ЖКХ и бытовых услуг;

общественные организации инвалидов;

объекты ритуальных услуг.

Как заказать социальное такси в Московской области

город и учреждение;

тип транспорта (например, с подъемником);

ФИО и контакты;

адрес и пункт назначения;

дату и время поездки.

Сколько стоит поездка

по времени;

по километражу.

За что могут ограничить доступ к услуге

частая отмена заказов;

грубое поведение;

попытки изменить маршрут;

использование услуги не по назначению.